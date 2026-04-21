Возьмёт ли «Хьюстон» реванш в серии?

прогноз на матч НБА, ставка за 1.85

Во втором матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» будет принимать «Хьюстон». Игра пройдет в Лос-Анджелесе на «Crypto.com Арена» 22 апреля. Начало встречи — в 05:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Турнирная таблица: «Лос-Анджелес Лейкерс» вышел в плей-офф с 4-го места Западной конференции. В 82 матчах регулярного чемпионата команда одержала 53 победы и потерпела 29 поражений.

Последние матчи: В первом матче серии плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл «Хьюстон» (107:98). Весомый вклад в победу команды внёс Люк Кеннард, который набрал 27 очков.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете команды находятся травмированные Остин Ривз и Лука Дончич.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Лейкерс» одержали четвёртую победу подряд в сезоне, переиграв не только «Хьюстон», но и «Юту» (131:107), «Финикс» (101:73), «Голден Стэйт» (119:103).

«Хьюстон»

Турнирная таблица: «Хьюстон» обеспечил себе путёвку в плей-офф, заняв 5-е место на Западе при 52 победах и 30 поражениях.

Последние матчи: Клуб из Техаса потерпел поражение в матче против «Лос-Анджелес Лейкерс» (98:107).

Не сыграют: В лазарете «Хьюстона» с травмой лодыжки находятся Стивен Адамс и Фред Ванвлит.

Состояние команды: В последних матчах «Хьюстон» переиграл «Мемфис» (132:101), «Филадельфию» (113:102), «Финикс» (119:105) и проиграл «Миннесоте» (132:136).

Статистика для ставок

«Хьюстон» вышел в плей-офф с 5-го места Западной конференции

«Лос-Анджелес Лейкерс» вышел в плей-офф с 4-го места Западной конференции

В этом сезоне «Лейкерс» дважды обыграли «Хьюстон» (124:116, 100:92)

«Хьюстон» одержал одну победу над «Лейкерс» (119:96)

В первом матче плей-офф «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл «Хьюстон» (107:98)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Хьюстона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.48. На победу «Лос-Анджелес Лейкерс» — 2.65.

ТБ 206.5 и ТМ 206.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: В первом матче «Лейкерс» обыграли соперника с разницей в 9 очков. Однако «Хьюстон» может вполне взять реванш, воспользовавшись отсутствием травмированных Дончича и Ривза.

1.85 Фора «Хьюстона» (-4.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон» позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Фора «Хьюстона» (-4.5) с коэффициентом 1.85.

Прогноз: В первом матче плей-офф «Лейкерс» и «Хьюстон» набрали на двоих 205 очков.

1.87 ТБ 206.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 206.5 с коэффициентом 1.87.