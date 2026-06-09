Сравняет ли «Сан-Антонио» счёт в финальной серии НБА?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.00

В четвёртом матче финала Западной конференции «Нью-Йорк» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден» 11 июня. Начало встречи — в 03:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Нью-Йорк»

Путь в плей-офф: В финале Восточной конференции нью-йоркцы «свипнули» «Кливленд» (4:0). На ранних стадиях «Нью-Йорк» нанёс поражения «Атланте» (4:2) и «Филадельфии» (4:0).

Последние матчи: «Никсы» проиграли «шпорам» в третьем финале национальной баскетбольной ассоциации (111:115).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

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Состояние команды: Прервалась победная серия «Нью-Йорка», которая насчитывала 13 матчей, включая игры плей-офф против «Сан-Антонио» (105:104, 105:95), «Кливленда» (130:93, 121:108, 109:93, 115:104 ОТ), «Филадельфии» (137:98, 108:102, 108:94, 144:114) и «Атланты» (114:98, 126:97, 140:89)

«Сан-Антонио»

Путь в плей-офф: В финале Западной конференции техасцы переиграли «Оклахому» (4:3). На ранних стадиях «Сан-Антонио» переиграл «Портленд» (4:1) и «Миннесоту» (4:2).

Последние матчи: «Сан-Антонио» сократил отставание от «никсов» в финальной серии НБА, выиграв у «Нью-Йорка» в третьем матче противостояния (115:111). Ключевую роль в успехе «шпор» сыграл Виктор Вембаньяма, который отправил в кольцо соперника 32 очка, совершил 8 подборов и отдал 6 передач.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Техасцам удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей. В финальной серии НБА «Спёрс» проиграли две встречи «Нью-Йорку» (104:105, 95:105).

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» в финале Востока обыграл «Кливленд» (4:0)

«Сан-Антонио» в финале Запада обыграл «Оклахому» (4:3)

«Нью-Йорк» ведет в счёте у «Сан-Антонио» (2:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нью-Йорка» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.80. На победу «Сан-Антонио» — 2.00.

ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Техасцам удалось сократить отставание в финальной серии против «Нью-Йорка». К тому же «шпоры» прервали 13-матчевую победную серию «никсов». Ожидаем, что «Сан-Антонио» сможет нанести очередное поражение «нью-йоркцам».

2.00 Победа «Сан-Антонио» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 2.00.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 216.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 216.5 с коэффициентом 1.90.