прогноз на матч НБА, ставка за 1.96

Во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 22 апреля. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сан-Антонио — Портленд с коэффициентом для ставки за 1.96.

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: «Сан-Антонио» вышел в плей-офф, заняв итоговое второе место в Западной конференции, техасцы одержали 62 победы и потерпели 20 поражений.

Последние матчи: В первом матче серии техасцы переиграли «Портленд» (111:98). Весомый вклад в победу команды внёс лидер Виктор Вембаньяма, который набрал 35 очков.

Не сыграют: С травмой лодыжки встречу пропустит защитник «шпор» Джордан Маклафлин.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Сан-Антонио» проиграл «Денверу» (118:128) и выиграл у «Далласа» (139:120), «Портленда» (112:101) и «Филадельфии» (115:102).

«Портленд»

Турнирная таблица: «Портленд» вышел в плей-ин турнира, расположившись на итоговом 8-м месте, одержав 42 победы и потерпев 40 поражений.

Последние матчи: В первой игре серии «Портленд» уступил в игре против «Сан-Антонио» (98:111).

Не сыграют: Защитник Дэмиан Лиллард не сыграет из-за травмы ахиллового сухожилия.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Портленда», которая насчитывала три матча. Ранее команда переиграла «Финикс» (114:110), «Сакраменто» (122:110) и «Лос-Анджелес Клипперс» (116:97).

Статистика для ставок

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.16. На победу «Портленда» — 5.25.

ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: Виктор Вембаньяма в первой игре серии доказал, что может снова оставить «Портленд» без победы и во втором поединке серии. Мы рискнём в пользу очередной победы техасцев.

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-12.5) с коэффициентом 1.96.

Прогноз: В первом матче плей-офф баскетболисты «Сан-Антонио» и «Портленда» набросали друг другу 209 очков.

Ставка: ТМ 215.5 с коэффициентом 2.33.