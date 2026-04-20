Во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 22 апреля. Начало встречи — в 03:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сан-Антонио — Портленд с коэффициентом для ставки за 1.96.
«Сан-Антонио»
Турнирная таблица: «Сан-Антонио» вышел в плей-офф, заняв итоговое второе место в Западной конференции, техасцы одержали 62 победы и потерпели 20 поражений.
Последние матчи: В первом матче серии техасцы переиграли «Портленд» (111:98). Весомый вклад в победу команды внёс лидер Виктор Вембаньяма, который набрал 35 очков.
Не сыграют: С травмой лодыжки встречу пропустит защитник «шпор» Джордан Маклафлин.
Состояние команды: В последних матчах регулярного чемпионата «Сан-Антонио» проиграл «Денверу» (118:128) и выиграл у «Далласа» (139:120), «Портленда» (112:101) и «Филадельфии» (115:102).
«Портленд»
Турнирная таблица: «Портленд» вышел в плей-ин турнира, расположившись на итоговом 8-м месте, одержав 42 победы и потерпев 40 поражений.
Последние матчи: В первой игре серии «Портленд» уступил в игре против «Сан-Антонио» (98:111).
Не сыграют: Защитник Дэмиан Лиллард не сыграет из-за травмы ахиллового сухожилия.
Состояние команды: Прервалась победная серия «Портленда», которая насчитывала три матча. Ранее команда переиграла «Финикс» (114:110), «Сакраменто» (122:110) и «Лос-Анджелес Клипперс» (116:97).
Статистика для ставок
- «Сан-Антонио» вышел в плей-офф со 2-го места Западной конференции
- «Портленд» в плей-ин переиграл «Финикс» (114:110)
- В регулярном сезоне «Сан-Антонио» переиграл «Портленд» (112:101, 115:102)
- «Портленд» одержал победу над «Сан-Антонио» (115:110)
- В первом матче плей-офф «Сан-Антонио» переиграл «Портленд» (111:98)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.16. На победу «Портленда» — 5.25.
ТБ 219.5 и ТМ 219.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: Виктор Вембаньяма в первой игре серии доказал, что может снова оставить «Портленд» без победы и во втором поединке серии. Мы рискнём в пользу очередной победы техасцев.
Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-12.5) с коэффициентом 1.96.
Прогноз: В первом матче плей-офф баскетболисты «Сан-Антонио» и «Портленда» набросали друг другу 209 очков.
Ставка: ТМ 215.5 с коэффициентом 2.33.