Удвоит ли «Бостон» преимущество над «Филадельфией»?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

Во втором матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Бостоне на «ТД Гарден» 22 апреля. Начало встречи — в 02:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Бостон — Филадельфия с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Бостон»

Турнирная таблица: «Бостон» вышел в плей-офф со второго места Восточной конференции, одержав 56 побед и потерпев 26 поражений.

Последние матчи: «Бостонские кельты» одержали уверенную победу над «Филадельфией» в первой игре серии (123:91). Ключевую роль в поединке сыграл Джейлен Браун, набравший 26 очков.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: После травм в строй команды вернулись Джейлен Браун, Деррик Уайт и Джейсон Тейтум.

Прогнозы и ставки на НБА

Стоит отметить победную серию «кельтов», которая состоит из трёх матчей, помимо игры с «Филой» в плей-офф баскетболисты «Селтикс» в заключительных матчах регулярного чемпионата переиграли «Орландо» (113:108) и «Нью-Орлеан» (144:118).

«Филадельфия»

Турнирная таблица: «Филадельфии» пришлось сыграть в мини-турнире плей-ин, так как «76-е» финишировали на Востоке на 7-м месте, одержав 45 побед и потерпев 37 поражений.

Последние матчи: Первую дуэль первого раунда против «Бостона» баскетболисты «Филадельфии» провели со знаком минус, проиграв со счётом 91:123.

Не сыграют: По-прежнему в лазарете «Филадельфии» находится Джоэл Эмбиид.

Состояние команды: Прервалась победная серия «Сиксерс», которая насчитывала три матча. «Филадельфия» в плей-ин переиграла «Орландо» (109:97), а также переиграла «Милуоки» (126:106) и «Индиану» (105:94) в заключительных матчах регулярного чемпионата.

Статистика для ставок

«Бостон» вышел в плей-офф со 2-го места Восточной конференции

«Филадельфия» вышла в плей-офф с 7-го места Восточной конференции

В регулярном чемпионате «Бостон» дважды обыграл «Филадельфию» (114:98, 109:108)

«Филадельфия» одержала две победы над «Бостоном» (102:100, 117:116)

В первом матче первого раунда плей-офф «Бостон» выиграл у «Филадельфии» (123:91)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Бостона» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.12. На победу «Филадельфии» — 6.25.

ТБ 215.5 и ТМ 213.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Бостон» ко второму матчу серии против «Филадельфии» подходит в боевом составе. После травм в команду вернулись Брансон и Тейтум. Не исключаем, что «кельты» одержат новую крупную победу над «76-ми».

2.07 Фора «Бостона» (-15.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Фора «Бостона» (-15.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: В первом матче плей-офф «Бостон» и «Филадельфия» набрали на двоих 214 очков. Можно остановить свой выбор и сыграть на тотале поединка.

1.90 ТБ 215.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка: ТБ 215.5 с коэффициентом 1.90.