прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Торонто на «Скотиабанк Арене» 4 января. Начало встречи — в 03:30 по мск.

«Торонто»

Турнирная таблица: «Торонто» занимает 4 место в Восточной конференции, в 35 матчах регулярного чемпионата канадцы одержали 20 побед и потерпели 15 поражений.

Последние матчи: «Торонто» потерпел поражение в домашнем матче против «Денвера» (103:106).

Не сыграют: С травмой поясницы канадцам не сможет помочь центровой Якоб Пёлтль.

Состояние команды: В последних матчах «Торонто» выиграл у «Майами» (112:91), «Орландо» (107:106), «Голден Стэйт» (141:127 — после овертайма) и проиграл «Вашингтону» (117:138).

«Атланта»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Атланта» занимает 10 место, в 36 матчах баскетболисты из Джорджии одержали 17 побед и потерпели 19 поражений.

Последние матчи: «Атланта» одержала победу над «Нью-Йорком» (111:99). Вклад в победу команды внес Никейл Александер-Уокер, который набрал 23 очка.

Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете «ястребов» находится ключевой игрок Трей Янг. Также из строя «Атланты» выбыл Нфали Данте.

Состояние команды: «Атланта» одержала победу во втором матче подряд, переиграв также «Миннесоту» (126:102).

Статистика для ставок

В этом сезоне «Торонто» дважды обыграл «Атланту» (109:97, 138:118)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торонто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Атланты» — 2.35.

ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Торонто» и «Атланта» играют в последних матчах результативно, это будет третья встреча ведущих клубов Восточной конференции. Канадцы уже дважды обыграли соперника, так что не исключаем от «рептилий» победы и в третьем поединке.

2.07 Фора «Торонто» (-5.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Торонто» — «Атланта» принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Торонто» (-5.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.33 ТБ 238.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.33 на матч «Торонто» — «Атланта» принесёт прибыль 1330₽, общая выплата — 2330₽

Ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 2.33.