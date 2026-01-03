В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Торонто» будет принимать «Атланту». Игра пройдет в Торонто на «Скотиабанк Арене» 4 января. Начало встречи — в 03:30 по мск.
«Торонто»
Турнирная таблица: «Торонто» занимает 4 место в Восточной конференции, в 35 матчах регулярного чемпионата канадцы одержали 20 побед и потерпели 15 поражений.
Последние матчи: «Торонто» потерпел поражение в домашнем матче против «Денвера» (103:106).
Не сыграют: С травмой поясницы канадцам не сможет помочь центровой Якоб Пёлтль.
Состояние команды: В последних матчах «Торонто» выиграл у «Майами» (112:91), «Орландо» (107:106), «Голден Стэйт» (141:127 — после овертайма) и проиграл «Вашингтону» (117:138).
«Атланта»
Турнирная таблица: В Восточной конференции «Атланта» занимает 10 место, в 36 матчах баскетболисты из Джорджии одержали 17 побед и потерпели 19 поражений.
Последние матчи: «Атланта» одержала победу над «Нью-Йорком» (111:99). Вклад в победу команды внес Никейл Александер-Уокер, который набрал 23 очка.
Не сыграют: С мышечной травмой в лазарете «ястребов» находится ключевой игрок Трей Янг. Также из строя «Атланты» выбыл Нфали Данте.
Состояние команды: «Атланта» одержала победу во втором матче подряд, переиграв также «Миннесоту» (126:102).
Статистика для ставок
- «Атланта» в Восточной конференции занимает 10 место
- «Торонто» в Восточной конференции занимает 4 место
- В этом сезоне «Торонто» дважды обыграл «Атланту» (109:97, 138:118)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торонто» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. На победу «Атланты» — 2.35.
ТБ 232.5 и ТМ 232.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.
Прогноз: «Торонто» и «Атланта» играют в последних матчах результативно, это будет третья встреча ведущих клубов Восточной конференции. Канадцы уже дважды обыграли соперника, так что не исключаем от «рептилий» победы и в третьем поединке.
Ставка: Фора «Торонто» (-5.5) с коэффициентом 2.07.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 238.5 с коэффициентом 2.33.