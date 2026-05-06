Сравняют ли техасцы счёт в серии?

прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

Во втором матче полуфинала Западной конференции «Сан-Антонио» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 7 мая. Начало встречи — в 04:30 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз на матч Сан-Антонио — Миннесота с коэффициентом для ставки за 2.07.

«Сан-Антонио»

Путь в плей-офф: Техасцы в первом раунде плей-офф переиграли «Портленд» (4:1). В регулярном чемпионате «Сан-Антонио» заняли итоговое второе место в Западной конференции, техасцы одержали 62 победы и потерпели 20 поражений.

Последние матчи: В первой игре серии против «Миннесоты» техасцы проиграли со счётом 102:104. Несмотря на проигрыш, лидер команды Виктор Вембаньяма собрал трипл-дабл и установил рекорд по блок-шотам в истории плей-офф. Центровой набрал 11 очков, совершил 15 подборов, сделал 12 блоков и отдал 5 передач за 40 минут.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: Прервалась трёхматчевая победная серия «Сан-Антонио», которая состояла из трёх матчей (114:95, 114:93, 120:108).

«Миннесота»

Путь в плей-офф: В первом раунде баскетболисты из Миннеаполиса оказались сильнее «Денвера» (4:2).

«Миннесота» в Западной конференции заняла итоговое 6-е место, одержав 49 побед и потерпев 33 поражения.

Последние матчи: «Миннесота» одержала победу в первой игре серии против «Сан-Антонио» (104:102). Весомый вклад в победу команды внёс Джулиус Рэндл, оформив дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов.

Не сыграют: В составе «лесных волков» травмированы Донте Дивинченцо и Энтони Эдвардс.

Состояние команды: В последних матчах «Миннесота» выиграла у «Денвера» (110:98, 112:96, 113:96), также «лесные волки» потерпели поражение от «самородков» со счётом 113:125.

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» переиграл «Портленд» в первом раунде плей-офф (4:1)

«Миннесота» переиграла «Денвер» в первом раунде плей-офф (4:2)

В регулярном чемпионате «Миннесота» дважды обыграла «Сан-Антонио» (125:112, 104:103)

«Сан-Антонио» одержал одну победу над «Миннесотой» (126:123)

«Миннесота» обыгрывает «Сан-Антонио» в серии (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Сан-Антонио» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.23. На победу «Миннесоты» — 4.15.

ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: Техасцы вполне могли извлечь урок из поражения в первой игре против «Миннесоты». Виктор Вембаньяма может сыграть важную роль в предстоящей игре против «лесных волков», ожидаем, что техасцы смогут сравнять счёт в серии.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Сан-Антонио» — «Миннесота» принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-11.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: 206 очков набрали на двоих баскетболисты «Сан-Антонио» и «Миннесоты». Есть вероятность, что команды из Техаса и Миннеаполиса снова сыграют по низам.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Сан-Антонио» — «Миннесота» принесёт чистый выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТМ 210.5 с коэффициентом 2.40.