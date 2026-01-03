прогноз на матч НБА, ставка за 1.90

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» будет принимать «Портленд». Игра пройдет в Сан-Антонио на «Центр Фрост Банк» 4 января. Начало встречи — в 04:00 по мск.

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 2 место, в 34 матчах техасцы одержали 25 побед и потерпели 9 поражений.

Последние матчи: «Сан-Антонио» в гостях нанес поражение «Индиане» (123:113). Вклад в победу команды внес Де’Аарон Фокс, который отправил в кольцо соперника 24 очка.

Не сыграют: «Сан-Антонио» лишился своего ключевого баскетболиста Виктора Вембаньяму, который получил травму колена.

Состояние команды: В последних матчах «шпоры» переиграли «Оклахому» (117:102) и «Нью-Йорк» (134:132), но проиграли «Юте» (114:127) и «Кливленду» (101:113).

«Портленд»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Портленд» занимает 10 место, «речники» в 35 матчах одержали 15 побед и потерпели 20 поражений.

Последние матчи: «Портленд» в гостях одержал победу над «Нью-Орлеаном» (122:109). Ключевую роль в поединке сыграл Дени Авдия, оформив дабл-дабл из 34 очков и 11 передач.

Не сыграют: В лазарете команды находятся два баскетболиста, с травмой икры из строя выбыл Джру Холидей, а с травмой ахилла — Дэмиан Лиллард.

Состояние команды: В последних матчах «Портленд» одержал победы над «Далласом» (125:122), «Бостоном» (114:108) и проиграл «Оклахоме» (95:124), «Лос-Анджелес Клипперс» (103:119).

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» занимает 2 место в Западной конференции

«Портленд» занимает 10 место в Западной конференции

В этом сезоне «Сан-Антонио» нанес поражение «Портленду» (115:102)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Антонио» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. На победу «Портленда» — 3.75.

ТБ 237.5 и ТМ 237.5 принимаются с коэффициентом — 1.87 и 1.93.

Прогноз: «Сан-Антонио» на голову сильнее своего соперника, однако без Виктора Вембаньямы техасцы могут столкнуться со сложностями, единственная надежда «шпор» еще на одного своего лидера — Де’Аарон Фокс. Остановим наш выбор на победе «Сан-Антонио».

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-8.5) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: В первой личной встрече этого сезона баскетболисты «Портленда» и «Сан-Антонио» забросили друг другу 217 очков.

Ставка: ТМ 235.5 с коэффициентом 2.03.