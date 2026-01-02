прогноз на матч НБА, ставка за 2.07

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Индиана» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Индианаполисе на «Гейнбридж Филдаус» 3 января. Начало встречи — в 03:00 по мск.

«Индиана»

Турнирная таблица: «Индиана» в Восточной конференции занимает последнее 15 место. В 34 матчах иноходцы одержали 6 побед и потерпели 28 поражений.

Последние матчи: «Иноходцы» все дальше отдаляются от потенциальной зоны плей-ин, баскетболисты «Пэйсерс» потерпели очередное поражение в поединке против «Орландо» (110:112).

Не сыграют: В лазарете «Пэйсерс» находятся лидер команды Тайриз Хэлибертон, у которого врачи диагностировали травму ахилла. Выбыли из строя также Айзея Джексон (сотрясение) и Оби Топпин (травма ноги).

Состояние команды: «Индиана» потерпела поражение в 10-м матче подряд, проигрышную серию команды входят игры против «Хьюстона» (119:126), «Майами» (116:142), «Милуоки» (94:111), «Бостона» (122:140, 95:103), «Нью-Орлеана» (109:128), «Нью-Йорка» (113:114), «Вашингтона» (89:108) и «Филадельфии» (105:115).

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: В Западной конференции «Сан-Антонио» занимает 2 место, в 33 поединках «шпоры» одержали 24 победы и потерпели 9 поражений.

Последние матчи: «Сан-Антонио» одержало тяжелую победу в поединке против «Нью-Йорка» (134:132). Лучшей результативной игрой в составе техасского коллектива отметился Джулиан Шампэйн, который набрал 36 очков и совершил 6 подборов. К слову, он установил рекорд команды, защитник реализовал 11 трехочковых бросков. Прежнее достижение принадлежало Чаку Персону — 9 попаданий из-за дуги.

Не сыграют: Техасцам в предстоящем матче из-за травмы не сможет помочь Девин Васселл.

Состояние команды: Баскетболисты «Сан-Антонио» смогли прервать двухматчевую проигрышную серию, в которую вошли игры против «Юты» (114:127) и «Кливленда» (101:113).

Статистика для ставок

«Сан-Антонио» занимает 2 место в Западной конференции

«Индиана» занимает 15 место в Восточной конференции

В этом сезоне «Сан-Антонио» и «Индиана» не играли между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Антонио» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.44. На победу «Индианы» — 2.80.

ТБ 236.5 и ТМ 236.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Сан-Антонио» и «Индиана» находятся на разных полюсах турнирной таблицы в своих конференциях. Ожидаем от техасцев уверенной победы над иноходцами, так как «шпоры» могут рассчитывать на своего лидера Вембаньяму, в отличии от «иноходцев», которые потеряли своего лидера Хэлибертона.

Ставка: Фора «Сан-Антонио» (-7.5) с коэффициентом 2.07.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 1.90.