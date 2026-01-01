прогноз на матч НБА, ставка за 2.05

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет в Далласе на «Американ Эйрлайнс Центр» 2 января. Начало встречи — в 04:30 по мск.

«Даллас»

Турнирная таблица: В Западной конференции регулярного чемпионата «Даллас» занимает 12 место. В 34 матчах «Маверикс» одержал 12 побед и потерпел 22 поражения.

Последние матчи: Проигрышная серия «Далласа» составляет уже три поединка подряд. «Ковбои» в гостевом поединке против «Портленда» проиграли со счетом (122:125). Также команда из Техаса уступила во встречах против «Сакраменто» (107:113) и «Голден Стэйт» (116:126).

Не сыграют: В составе техасских ковбоев с травмой колена в лазарете находится Данте Экзам, у Дерека Лайвли врачи диагностировали травму ноги.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Даллас» можно назавать по-настоящему домашней команды, в последних 7 встречах, проведенных на арене «Американ Эйрлайнс Центр» техасцы одержали 7 побед. В гостях «ковбои» играют намного хуже — 5 игр — 5 поражений.

«Филадельфия»

Турнирная таблица: В Восточной конференции «Филадельфия» занимает 6 место, одержав 17 побед и потерпев 14 поражений.

Последние матчи: «Филадельфия» одержала тяжелую победу в матче против «Мемфиса» (139:136). Все решилось в овертайме, так как основное время поединка завершилось вничью (128:128). Вклад в победу «76-х» внёс Тайриз Макси, оформив дабл-дабл из 34 очков и 12 передач.

Не сыграют: В лазарете «Филадельфии» находятся травмированные Келли Убре и Трендон Уотфорд.

Состояние команды: «Филадельфии» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из трёх матчей подряд. Ранее «Сиксерс» уступил «Оклахоме» (104:129), «Чикаго» (102:109) и «Бруклину» (106:114).

Статистика для ставок

«Филадельфия» занимает 6 место в Восточной конференции

«Даллас» занимает 12 место в Западной конференции

В этом сезоне «Филадельфия» одержал победу над «Далласом» (121:114)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Филадельфия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. На победу «Далласа» — 2.05.

ТБ 230.5 и ТМ 230.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Даллас» хоть и проиграл в трех матчах подряд, плюс проиграл «Филадельфии» минус 7 очков, но стоит рискнуть в пользу победы «ковбоев» в предстоящей игре. Техасцы одержали 7 домашних побед подряд и вполне способны продлить эту выигрышную серию.

2.05 Победа «Далласа» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Даллас» — «Филадельфия» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа «Далласа» с коэффициентом 2.05.

Прогноз: 235 очков забросили друг другу баскетболисты «Далласа» и «Филадельфии».

1.90 ТБ 231.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Даллас» — «Филадельфия» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 231.5 с коэффициентом 1.90.