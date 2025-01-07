В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 7 января. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Сан-Антонио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Чикаго»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» -занимает 10 место. За «иллинойсцами» наблюдается отрицательный баланс игр: 16 побед и 19 поражений.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Чикаго» одержал победу над «Нью-Йорком» (139:126). Вклад в победу «быков» внёс Зак Лавин, оформив 33 очка.

Не сыграют: «Чикаго» не сможет рассчитывать на Айо Досунму, у которого травмирована икры, с повреждением ноги в лазарете Торри Крэйг.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Чикаго» одержал три победы в последних пяти матчах, выиграв также у «Милуоки» (116:111) и «Шарлотт» (115:108).

«Сан-Антонио»

Турнирная таблица: «Сан-Антонио» занимает 9 место в турнирной таблице Западной конференции, техасцы одержали 18 побед и потерпели 17 поражений.

Последние матчи: «Сан-Антонио» в позапрошлом туре регулярного чемпионата сотворил сенсацию, обыграв в гостях «Денвер» (113:110). Дабл-дабл в поединке оформил лидер техасцев Виктор Вембаньяма, набрав 35 очков и совершив 18 подборов.

Во второй игре с «Денвером» «шпоры» были близки к тому чтобы добиться новой победы, даже в основное время соперники не смогли определить победителя (108:108). Всё решилось в овертайме, который завершился поражением «Сан-Антонио» (111:122).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Сан-Антонио» проиграл «Миннесоте» (110:112), а также выиграл у «Бруклина» (96:87) и «Лос-Анджелес Клипперс» (122:86).

Статистика для ставок

«Чикаго» одержал три победы в последних пяти матчах

«Сан-Антонио» одержал три победы в последних пяти матчах

В этом сезоне «Чикаго» обыграл «Сан-Антонио» (139:124)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сан-Антонио» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. На победу «Чикаго» — 2.04.

ТБ 236.5 и ТМ 236.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: В предыдущей личной встрече «Чикаго» нанёс поражение «Сан-Антонио». «Шпоры» сейчас набрали ход и вполне могут взять реванш у иллинойсцев.

Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 1.83.

Прогноз: В прошлом очном матче баскетболисты «Чикаго» и «Сан-Антонио» забросили друг другу 263 очка.

Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 1.93.