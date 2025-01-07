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    «Сан-Антонио» увезёт победу из Чикаго?

    «Чикаго» — «Сан-Антонио». Ставка (к. 1.83) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 7 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Сан-Антонио»
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    «Лос-Анджелес Клипперс» — «Сан-Антонио»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Чикаго» будет принимать «Сан-Антонио». Игра пройдет в Чикаго на «Юнайтед Центр» 7 января. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Чикаго» — «Сан-Антонио», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 07 Января 2025 года

    Чикаго

  • НБА
    •  Чикаго 04:00 Сан-Антонио

    Сан-Антонио

  • НБА
    •

    «Чикаго»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Восточной конференции «Чикаго» -занимает 10 место. За «иллинойсцами» наблюдается отрицательный баланс игр: 16 побед и 19 поражений.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Чикаго» одержал победу над «Нью-Йорком» (139:126). Вклад в победу «быков» внёс Зак Лавин, оформив 33 очка.

    Не сыграют: «Чикаго» не сможет рассчитывать на Айо Досунму, у которого травмирована икры, с повреждением ноги в лазарете Торри Крэйг.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Чикаго» одержал три победы в последних пяти матчах, выиграв также у «Милуоки» (116:111) и «Шарлотт» (115:108).

    «Сан-Антонио»

    Турнирная таблица: «Сан-Антонио» занимает 9 место в турнирной таблице Западной конференции, техасцы одержали 18 побед и потерпели 17 поражений.

    Последние матчи: «Сан-Антонио» в позапрошлом туре регулярного чемпионата сотворил сенсацию, обыграв в гостях «Денвер» (113:110). Дабл-дабл в поединке оформил лидер техасцев Виктор Вембаньяма, набрав 35 очков и совершив 18 подборов.

    Во второй игре с «Денвером» «шпоры» были близки к тому чтобы добиться новой победы, даже в основное время соперники не смогли определить победителя (108:108). Всё решилось в овертайме, который завершился поражением «Сан-Антонио» (111:122).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних матчах «Сан-Антонио» проиграл «Миннесоте» (110:112), а также выиграл у «Бруклина» (96:87) и «Лос-Анджелес Клипперс» (122:86).

    Статистика для ставок

    • «Чикаго» одержал три победы в последних пяти матчах

    • «Сан-Антонио» одержал три победы в последних пяти матчах

    • В этом сезоне «Чикаго» обыграл «Сан-Антонио» (139:124)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сан-Антонио» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. На победу «Чикаго» — 2.04.

    ТБ 236.5 и ТМ 236.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: В предыдущей личной встрече «Чикаго» нанёс поражение «Сан-Антонио». «Шпоры» сейчас набрали ход и вполне могут взять реванш у иллинойсцев.

    Ставка: Победа «Сан-Антонио» с коэффициентом 1.83.

    Прогноз: В прошлом очном матче баскетболисты «Чикаго» и «Сан-Антонио» забросили друг другу 263 очка.

    Ставка: ТБ 236.5 с коэффициентом 1.93.

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    «Чикаго» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 07.01.2025. Прогнозы на баскетбол. «Сан-Антонио» увезёт победу из Чикаго?
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