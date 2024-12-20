Хьюстон
Нью-Орлеан
«Хьюстон»
Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 4 место, одержав 17 побед и потерпев 9 поражений.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Хьюстон» проиграл «Оклахоме» (96:111).
Не сыграют: В строй команды вернулись Фред Ванвлит и Тари Изон.
Состояние команды: «Хьюстон» в последних пяти матчах одержал две победы.
«Нью-Орлеан»
Турнирная таблица: «Нью-Орлеан» в Западной конференции занимает последнее 15 место при 5 победах и 22 поражениях.
Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «пеликаны» потерпели поражение в матче против «Индианы» (104:119).
Не сыграют: В лазарете команды защитник Джордан Хокинс (травма спины), форвард Брэндон Ингрэм (травма лодыжки) и форвард Зайон Уильямсон (мышечная травма).
Вернулись в строй Герберт Джонс, Даниэль Тайс и Жозе Альварадо.
Состояние команды: «Нью-Орлеан» не может выиграть на протяжении четырех матчей подряд.
Статистика для ставок
- «Нью-Орлеан» расположился на последнем 15 месте в турнирной таблице Западной конференции
- «Хьюстон» занимает 4 место в Западной конференции
- В этом сезоне «Хьюстон» и «Нью-Орлеан» ещё не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. На победу «Нью-Орлеана» — 4.55.
ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 1.92.
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Прогноз: «Нью-Орлеан» в этом сезоне выступает крайне неудачно, проигрывая практически в каждом матче. Не исключаем вероятности победы «Хьюстона».
Ставка: Фора «Хьюстона» (-9.5) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Хьюстона» и «Нью-Орлеана» забрасывают от 100 очков. Так что не стоит ждать от игры результативного баскетбола.
Ставка: ТМ 215.5 с коэффициентом 2.08.