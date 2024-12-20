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    «Хьюстон» добьется успеха в игре с «пеликанами»?

    «Хьюстон» — «Нью-Орлеан». Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч регулярного чемпионата НБА, 20 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Нью-Орлеан»
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    «Хьюстон» — «Оклахома»
    В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арена» 20 декабря. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Нью-Орлеан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА 20 Декабря 2024 года

    Хьюстон

  • НБА
    •  Хьюстон 04:00 Нью-Орлеан

    Нью-Орлеан

  • НБА
    •

    «Хьюстон»

    Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 4 место, одержав 17 побед и потерпев 9 поражений.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Хьюстон» проиграл «Оклахоме» (96:111).

    Не сыграют: В строй команды вернулись Фред Ванвлит и Тари Изон.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Состояние команды: «Хьюстон» в последних пяти матчах одержал две победы.

    «Нью-Орлеан»

    Турнирная таблица: «Нью-Орлеан» в Западной конференции занимает последнее 15 место при 5 победах и 22 поражениях.

    Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «пеликаны» потерпели поражение в матче против «Индианы» (104:119).

    Не сыграют: В лазарете команды защитник Джордан Хокинс (травма спины), форвард Брэндон Ингрэм (травма лодыжки) и форвард Зайон Уильямсон (мышечная травма).

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    Вернулись в строй Герберт Джонс, Даниэль Тайс и Жозе Альварадо.

    Состояние команды: «Нью-Орлеан» не может выиграть на протяжении четырех матчей подряд.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Орлеан» расположился на последнем 15 месте в турнирной таблице Западной конференции

    • «Хьюстон» занимает 4 место в Западной конференции

    • В этом сезоне «Хьюстон» и «Нью-Орлеан» ещё не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. На победу «Нью-Орлеана» — 4.55.

    ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 1.92.

    Прогноз: «Нью-Орлеан» в этом сезоне выступает крайне неудачно, проигрывая практически в каждом матче. Не исключаем вероятности победы «Хьюстона».

    Ставка: Фора «Хьюстона» (-9.5) с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Хьюстона» и «Нью-Орлеана» забрасывают от 100 очков. Так что не стоит ждать от игры результативного баскетбола.

    Ставка: ТМ 215.5 с коэффициентом 2.08.

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