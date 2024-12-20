В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Хьюстон» будет принимать «Нью-Орлеан». Игра пройдет в Хьюстоне на «Тойота Арена» 20 декабря. Начало встречи — в 04:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хьюстон» — «Нью-Орлеан», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Хьюстон»

Турнирная таблица: В турнирной таблице Западной конференции «Хьюстон» занимает 4 место, одержав 17 побед и потерпев 9 поражений.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «Хьюстон» проиграл «Оклахоме» (96:111).

Не сыграют: В строй команды вернулись Фред Ванвлит и Тари Изон.

Прогнозы и ставки на НБА

Состояние команды: «Хьюстон» в последних пяти матчах одержал две победы.

«Нью-Орлеан»

Турнирная таблица: «Нью-Орлеан» в Западной конференции занимает последнее 15 место при 5 победах и 22 поражениях.

Последние матчи: В минувшем туре регулярного чемпионата «пеликаны» потерпели поражение в матче против «Индианы» (104:119).

Не сыграют: В лазарете команды защитник Джордан Хокинс (травма спины), форвард Брэндон Ингрэм (травма лодыжки) и форвард Зайон Уильямсон (мышечная травма).

Вернулись в строй Герберт Джонс, Даниэль Тайс и Жозе Альварадо.

Состояние команды: «Нью-Орлеан» не может выиграть на протяжении четырех матчей подряд.

Статистика для ставок

«Нью-Орлеан» расположился на последнем 15 месте в турнирной таблице Западной конференции

«Хьюстон» занимает 4 место в Западной конференции

В этом сезоне «Хьюстон» и «Нью-Орлеан» ещё не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хьюстон» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.22. На победу «Нью-Орлеана» — 4.55.

ТБ 215.5 и ТМ 215.5 принимаются с коэффициентом — 1.94 и 1.92.

Прогноз: «Нью-Орлеан» в этом сезоне выступает крайне неудачно, проигрывая практически в каждом матче. Не исключаем вероятности победы «Хьюстона».

Ставка: Фора «Хьюстона» (-9.5) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: В среднем за игру баскетболисты «Хьюстона» и «Нью-Орлеана» забрасывают от 100 очков. Так что не стоит ждать от игры результативного баскетбола.

Ставка: ТМ 215.5 с коэффициентом 2.08.