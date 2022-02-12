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    Выиграет ли «Чикаго» у «Миннесоты»?

    «Чикаго» — «Миннесота». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 12 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Миннесота»
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    Демар Дерозан
    В субботу, 12 февраля, «Чикаго» примет «Миннесоту» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 12 Февраля 2022 года

    «Чикаго»

    «Чикаго» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 34 победы и 21 поражение.

    Проиграв «Филадельфии» (108:119) и «Финиксу» (124:127), «Буллз» реабилитировались, победив «Шарлотт» (121:109).

    В поединке против «Хорнетс» самым результативным стал Демар Дерозан с 36 баллами. Зак Лавин добавил 27 баллов, а Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 18 очков и 15 подборов.

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    Среди травмированных у «Чикаго» значится Никола Вучевич, Айо Досунму, Деррик Джонс, Алекс Карузо, Патрик Уильямс и Лонзо Болл.

    «Миннесота»

    «Миннесота» идет седьмой в турнирной таблице Западной конференции с 29 победами и 26 поражениями.

    Одержав пять побед подряд, накануне «Тимбервулвз» потерпели поражение от «Сакраменто» (119:132).

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    • Самым результативным у проигравших стал Д'Анджело Расселл — 29 очков и 10 передач. Энтони Эдвардс набрал 26 очков, а Карл-Энтони Таунс — 21 очко, 8 передач и 7 подборов.

    В лазарете «Миннесоты» находятся Джош Окоги, Торин Принс, Д'Анджело Расселл, Наз Рид, Энтони Эдвардс, Маккинли Райт и Патрик Беверли, но все они имеют шанс выйти на площадку.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Чикаго» — 1.65, победа «Миннесоты» — 2.65.

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    «Буллз» продолжают выступать с переменным успехом, однако успех в выездной игре против «Шарлотт» должен придать им уверенности.

    Поскольку у подопечных Билли Донована будет преимущество домашней площадке, наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой -4,5» за 1.94.

    Также матч имеет все задатки результативного. «Чикаго» был одной из самых сильных атакующих команд лиги, да и «Миннесота» в этом компоненте не сильно отставала, поэтому еще один вариант — «тотал больше 239,5» за 1.80.

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    «Чикаго» — «Миннесота»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на баскетбол. Выиграет ли «Чикаго» у «Миннесоты»?
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