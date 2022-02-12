В субботу, 12 февраля, «Чикаго» примет «Миннесоту» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 34 победы и 21 поражение.

Проиграв «Филадельфии» (108:119) и «Финиксу» (124:127), «Буллз» реабилитировались, победив «Шарлотт» (121:109).

В поединке против «Хорнетс» самым результативным стал Демар Дерозан с 36 баллами. Зак Лавин добавил 27 баллов, а Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 18 очков и 15 подборов.

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Среди травмированных у «Чикаго» значится Никола Вучевич, Айо Досунму, Деррик Джонс, Алекс Карузо, Патрик Уильямс и Лонзо Болл.

«Миннесота»

«Миннесота» идет седьмой в турнирной таблице Западной конференции с 29 победами и 26 поражениями.

Одержав пять побед подряд, накануне «Тимбервулвз» потерпели поражение от «Сакраменто» (119:132).

Самым результативным у проигравших стал Д'Анджело Расселл — 29 очков и 10 передач. Энтони Эдвардс набрал 26 очков, а Карл-Энтони Таунс — 21 очко, 8 передач и 7 подборов.

В лазарете «Миннесоты» находятся Джош Окоги, Торин Принс, Д'Анджело Расселл, Наз Рид, Энтони Эдвардс, Маккинли Райт и Патрик Беверли, но все они имеют шанс выйти на площадку.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Чикаго» — 1.65, победа «Миннесоты» — 2.65.

«Буллз» продолжают выступать с переменным успехом, однако успех в выездной игре против «Шарлотт» должен придать им уверенности.

Поскольку у подопечных Билли Донована будет преимущество домашней площадке, наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой -4,5» за 1.94.

Также матч имеет все задатки результативного. «Чикаго» был одной из самых сильных атакующих команд лиги, да и «Миннесота» в этом компоненте не сильно отставала, поэтому еще один вариант — «тотал больше 239,5» за 1.80.