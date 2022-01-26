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    Выиграют ли «Лейкерс» у «Бруклина»?

    «Бруклин» — «Лейкерс». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 26 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Лейкерс»
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    Леброн Джеймс
    В среду, 26 января, «Бруклин» примет «Лейкерс» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет арене «Барклайс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бруклин» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 26 Января 2022 года

    «Бруклин»

    «Бруклин» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 29 победы и 17 поражений.

    В трех последних матчах «Нетс» обыграли «Вашингтон» (119:118) и «Сан-Антонио» (117:102), а также проиграли «Миннесоте» (125:136).

    В поединке против «Тимбервулвз» Кайри Ирвинг набрал 30 очков, сделал 6 подборов и 5 передач. Патрик Миллз добавил 21 балл, Кесслер Эдвардс — 15.

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    После травм у «Бруклина» восстанавливаются Кевин Дюрант, Джо Харрис, Пол Миллсэп и Николас Клэкстон.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» расположились на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 23 победами и 24 поражениями.

    С начала прошлой недели калифорнийцы успели обыграть «Юту» (101:95) и «Орландо» (116:105), уступив «Индиане» (104:111) и «Майами» (107:113).

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    • В игре с «Хит» Леброн Джеймс записал себе в актив 33 очка и 11 подборов. Расселл Уэстбрук отметился 24 баллами, 9 подборами и 9 передачами, Эйвери Брэдли набрал 15 очков.

    Среди травмированных у «Лейкерс» значатся Энтони Дэвис, Кендрик Нанн и Секу Думбуйа.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Лейкерс» — 1.63, победа «Бруклина» — 2.30.

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    Пожалуй, согласимся с мнением экспертов, поскольку на своей площадке «Нетс» проиграли шесть из последних восьми поединков.

    Во многом это связано с тем фактом, что Ирвинг не может играть в Нью-Йорке в связи с коронавирусными ограничениями. Кроме того, команде очень не хватает Дюранта.

    У калифорнийцев тоже хватает проблем, в том числе и кадровых, но Леброн пребывает в отличной форме, а Дэвис потенциально может вернуться в строй. Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -3,5» за 1.93.

    Еще один вариант — «тотал больше 222,5» за 1.90. Обе команды играют в атакующий баскетбол, а «Лейкерс» в гостях в среднем набирают приличные 109,4 балла.

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    «Бруклин» — «Лейкерс»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 26.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Выиграют ли «Лейкерс» у «Бруклина»?
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