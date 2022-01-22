В субботу, 22 января, «Атланта» примет «Майами» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм», начнется в 03:30 по московскому времени. «Атланта» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атланта»

«Атланта» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 19 побед и 25 поражений.

Потерпев пять поражений подряд, в двух предыдущих встречах «Хоукс» обыграли «Милуоки» (121:114) и «Миннесоту» (134:122).

В поединке против «Тимбервулвз» самым результативным стал Трей Янг — 37 очков, 14 передач, 5 подборов. Деандре Хантер добавил 22 балла, а Оньека Оконгву и Джон Коллинс — по 17.

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После травм у «Атланты» восстанавливаются Клинт Капела, Богдан Богданович, Данило Галлинари и Горги Дьенг.

«Майами»

«Майами» расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 29 победами и 16 поражениями.

В семи последних матчах «Хит» уступили только «Филадельфии» (98:109). Накануне они обыграли «Портленд» (104:92).

В игре с «Трэйл Блэйзерс» Калеб Мартин набрал 26 очков и сделал 8 подборов. Бэм Адебайо оформил дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. Макс Страс добавил еще 15 баллов.

В лазарете «Майами» находятся Кайл Лоури, Кези Окпала, Маркифф Моррис, Тайлер Хирро и Виктор Оладипо.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атланты» — 1.85, победа «Майами» — 1.90.

«Хоукс» возлагали большие надежды на этот сезон, но прогресса по сравнению с прошлой кампанией не видно. Более того, они пока довольно далеки от зоны плей-офф.

Впрочем, у «Атланты» еще есть время исправить ситуацию, тем более что Оконгву здорово заменяет травмированного Капелу.

«Майами» неплохо смотрелся в недавних матчах, но большинство из них прошли во Флориде, а вот выезд к крепкому сопернику может доставить проблем. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Также возьмем «тотал больше 219,5» за 1.87, учитывая ориентированность «Атланты» на атакующий баскетбол.