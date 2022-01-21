В пятницу, 21 января, «Даллас» примет «Финикс» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Даллас» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 26 побед и 19 поражений.

«Маверикс» одержали 10 побед в 11 предыдущих встречах, проиграв только «Нью-Йорку» (85:108). Их последней жертвой стал «Торонто» (102:98).

Наибольший вклад в успех техасцев внес Лука Дончич – 41 очко, 14 подборов и 7 передач. Кристапс Порзингис добавил 18 баллов и 7 подборов, а Тим Хардуэй-младший — 16 баллов.

Все прогнозы на НБА

Среди травмированных у «Далласа» значится только Стерлинг Браун.

«Финикс»

«Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 34 победами и девятью поражениями.

В восьми последних матчах «Санз» одержали семи побед, оказавшись слабее только «Майами» (100:123). Накануне они уверенно разобрались с «Сан-Антонио» (107:121).

Самым результативным в составе аризонцев стал Девин Букер — 48 очков, 6 передач и 5 подборов. Бисмак Бийомбо оформил дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов, а Крис Пол — из 15 очков и 12 передач.

После травм у «Финикса» восстанавливаются Абдель Надер, Деандре Эйтон, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.69, победа «Далласа» — 2.15.

На данный момент «Финикс» — лучшая команда лиги, и с данным фактом нужно считаться, если вы собираетесь ставить против него.

В соперниках «Санз» мы имеем «Даллас», показывающий свой лучший баскетбол в сезоне и уже обыгравший в этом году «Голден Стэйт», «Чикаго» и «Денвер».

Порзингис, пропустивший семь матчей подряд из-за коронавируса, постепенно приходит в себя. Дончич по-прежнему остается главной скрипкой в атаке. Также отметим старания Дориана Финни-Смита.

Вряд ли «Маверикс» способны полностью затмить «Санз», но они могут сделать достаточно, чтобы добыть приемлемый результат. Наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой +2,5» за 1.93.

Также возьмем «тотал меньше 213,5» за 1.82 с учетом того, что обе команды здорово играют в обороне.