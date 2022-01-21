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    Способен ли «Даллас» затмить «Финикс»?

    «Даллас» — «Финикс». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 21 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Финикс»
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    Лука Дончич
    В пятницу, 21 января, «Даллас» примет «Финикс» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Даллас» — «Финикс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 21 Января 2022 года

    «Даллас»

    «Даллас» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 26 побед и 19 поражений.

    «Маверикс» одержали 10 побед в 11 предыдущих встречах, проиграв только «Нью-Йорку» (85:108). Их последней жертвой стал «Торонто» (102:98).

    Наибольший вклад в успех техасцев внес Лука Дончич – 41 очко, 14 подборов и 7 передач. Кристапс Порзингис добавил 18 баллов и 7 подборов, а Тим Хардуэй-младший — 16 баллов.

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    Среди травмированных у «Далласа» значится только Стерлинг Браун.

    «Финикс»

    «Финикс» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 34 победами и девятью поражениями.

    В восьми последних матчах «Санз» одержали семи побед, оказавшись слабее только «Майами» (100:123). Накануне они уверенно разобрались с «Сан-Антонио» (107:121).

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    • Самым результативным в составе аризонцев стал Девин Букер — 48 очков, 6 передач и 5 подборов. Бисмак Бийомбо оформил дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов, а Крис Пол — из 15 очков и 12 передач.

    После травм у «Финикса» восстанавливаются Абдель Надер, Деандре Эйтон, Фрэнк Камински и Дарио Шарич.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Финикса» — 1.69, победа «Далласа» — 2.15.

    На данный момент «Финикс» — лучшая команда лиги, и с данным фактом нужно считаться, если вы собираетесь ставить против него.

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    В соперниках «Санз» мы имеем «Даллас», показывающий свой лучший баскетбол в сезоне и уже обыгравший в этом году «Голден Стэйт», «Чикаго» и «Денвер».

    Порзингис, пропустивший семь матчей подряд из-за коронавируса, постепенно приходит в себя. Дончич по-прежнему остается главной скрипкой в атаке. Также отметим старания Дориана Финни-Смита.

    Вряд ли «Маверикс» способны полностью затмить «Санз», но они могут сделать достаточно, чтобы добыть приемлемый результат. Наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой +2,5» за 1.93.

    Также возьмем «тотал меньше 213,5» за 1.82 с учетом того, что обе команды здорово играют в обороне.

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    «Даллас» — «Финикс»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 21.01.2022. Прогнозы на баскетбол. Способен ли «Даллас» затмить «Финикс»?
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