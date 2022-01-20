В четверг, 20 января, «Чикаго» примет «Кливленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, имея на своем счету 27 побед и 15 поражений.

Баскетболисты «Буллз» в четырех последних матчах проиграли «Бруклину» (112:138), «Голден Стэйт» (96:138), «Бостону» (112:114) и «Мемфису» (106:119).

В игре с «Гриззлиз» самым результативным с 24 баллами стал Демар Дерозан. Коби Уайт добавил 16 очков, а Айо Досунму оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов.

Все прогнозы на НБА

В лазарете «Чикаго» находятся Лонзо Болл, Тайлер Кук, Алекс Карузо, Джавонте Грин, Зак Лавин, Деррик Джонс и Патрик Уильямс.

«Кливленд»

«Кливленд» идет четвертым в турнирной таблице Восточной конференции с 27 победами и 18 поражениями.

Победная серия «Кавальерс» насчитывает пять матчей. Накануне они расправились с «Бруклином» (114:107).

В игре с «Нетс» Дариус Гарлэнд оформил дабл-дабл из 22 очков и 12 передач. Айзек Окоро добавил 15 баллов, а Кевин Лав, Лаури Маркканен и Джарретт Аллен — по 14.

После травм у «Кливленда» восстанавливаются Ламар Стивенс, Рэджон Рондо, Рики Рубио и Коллин Секстон.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Кливленда» — 1.78, победа «Чикаго» — 1.97.

«Буллз» в последнее время часто проигрывают, а «Кавальерс» преимущественно побеждают. И все же нам кажется, что у подопечных Билли Донована будут неплохие шансы прервать череду неудач.

Мы ожидаем, что хозяева придут в норму, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой +1,5» за 1.97.

Еще один вариант — «тотал больше 215,5» за 1.87. «Чикаго» входит в топ-10 по результативности, тогда как «Кливленд» в течение победной серии набирал в среднем 107 баллов за игру.