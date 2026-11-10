прогноз на матч НБА, ставка за 1.87

В матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд» будет принимать «Оклахому». Игра пройдет в Портленде на «Мода Центр» 11 ноября. Начало встречи — в 07:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.

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«Портленд»

Турнирная таблица: в Западной конференции «Портленд» занимает восьмое место, одержав шесть побед и потерпев три поражения.

Последние матчи: в рамках минувшего тура «Портленд» потерпел поражение в матче против «Сан-Антонио» (103:125). До встречи с техасцами «Трэйл Блэйзерс» проиграли «Лос-Анджелес Лейкерс» (118:124).

Не сыграют: в лазарете команды находятся Вит Крейчи и Джа Морант.

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Состояние команды: прервалась трёхматчевая победная серия «Портленда», которая насчитывала три матча. Ранее команда выиграла у «Финикса» (132:119), «Денвера» (118:110) и «Юты» (112:90).

«Оклахома»

Турнирная таблица: в Западной конференции «Оклахома» занимает третье место, одержав восемь побед и потерпев два поражения.

Последние матчи: «Оклахома» на домашней арене нанесла поражение «Вашингтону» (114:75). Весомый вклад в победу «громобойцев» внёс Шэй Гилджес-Александер, набравший 30 очков.

Не сыграют: в лазарете команды находятся Кейсон Уоллас, Томас Сорбер, Чет Хольмгрен, Джален Уильямс.

Состояние команды: «громовержцы» одержали победу в четвёртом матче подряд, помимо успешной игры против «Вашингтона», команда переиграла «Мемфис» (128:97), «Кливленд» (124:116, 117:112).

На что ставят в матче Портленд — Оклахома Букмекерские коэффициенты на матч Портленд — Оклахома: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Портленд» занимает 8-е место в Западной конференции

«Оклахома» занимает 3-е место в Западной конференции

В этом сезоне соперники ещё не встречались между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Оклахомы» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.68. На победу «Портленда» — 2.19.

ТБ 224.5 и ТМ 224.5 принимаются с коэффициентом — 1.77 и 1.94.

Прогноз: «Оклахома» выдаёт победную серию из четырех матчей, лидер команды Шэй Гилджес-Александер находится в хорошей игровой форме. Не исключаем, что громовержцы смогут нанести поражение «Портленду».

1.87 Фора «Оклахомы» (-2.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Портленд» — «Оклахома» принесёт чистый выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Фора «Оклахомы» (-2.5) с коэффициентом 1.87.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.90 ТБ 225.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Портленд» — «Оклахома» принесёт прибыль 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: ТБ 225.5 с коэффициентом 1.90.