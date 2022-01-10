В понедельник, 10 января, «Портленд» примет «Сакраменто» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Портленд» — «Сакраменто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» идет 12-м в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 14 побед и 24 поражения.

В семи последних матчах «Трэйл Блэйзерс» обыграли только «Атланту» (136:131), а накануне уступили «Кливленду» (101:114).

В поединке с «Кавальерс» самым результативным стал Норман Пауэлл — 19 очков. Роберт Ковингтон добавил 17 очков и 8 подборов, а Юсуф Нуркич — 14 очков и 12 подборов.

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После травм у «Портленда» восстанавливаются Дамиан Лиллард, Си Джей Макколлум и Ларри Нэнс.

«Сакраменто»

«Сакраменто» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 16 победами и 25 поражениями.

В трех предыдущих матчах «Кингз» поочередно проиграли «Лейкерс» (114:122), «Атланте» (102:108) и «Денверу» (111:121).

Во встрече против «Наггетс» Де'Аарон Фокс записал себе в актив 30 очков, 7 подборов и 5 передач. Алексей Лень оформил дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. Тайрис Халибертон набрал 14 очков.

За «Сакраменто» пока не могут играть Ричаун Холмс, Де'Аарон Фокс, Морис Харклесс и Чимези Мету.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Сакраменто» — 1.80, победа «Портленда» — 1.95.

Обе команды в последнее время не радуют хорошими результатами, поэтому трудно предсказать победителя.

Тем на менее, мы больше верим в «Кингз», поскольку «Трэйл Блэйзерс» проиграли 10 из 12 предыдущих домашних встреч.

«Портленд» без Лилларда и Макколлума не опасен в нападении, так что наш прогноз и ставка — «победа "Сакраменто" с форой -1,5» за 1.87.

Также возьмем «тотал больше 224,5» за 1.87, поскольку у обеих команд достаточно большие проблемы в обороне.