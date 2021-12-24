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    Справятся ли «Лейкерс» с «Сан-Антонио»?

    «Лейкерс» — «Сан-Антонио». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 24 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лейкерс» — «Сан-Антонио»
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    Леброн Джеймс
    В пятницу, 24 декабря, «Лейкерс» примут «Сан-Антонио» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 06:30 по московскому времени. «Лейкерс» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» занимают шестое место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 16 матчей из 32.

    В трех последних матчах калифорнийцы поочередно проиграли «Миннесоте» (92:110), «Чикаго» (110:115) и «Финиксу» (90:108).

    В поединке против «Санз» Леброн Джеймс набрал 34 очка и 7 подборов. Расселл Уэстбрук отметился 22 баллами, 10 подборами и 5 передачами, Тревор Ариза — 12 баллами.

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    По разным причинам за «Лейкерс» не готовы играть Энтони Дэвис, Малик Монк, Эйвери Брэдли, Кент Бейзмор, Остин Ривз и Кендрик Нанн. Под вопросом остается выход на площадку Джеймса и Тревора Аризы.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» идет 11-м в турнирной таблице Западной конференции с 12 победами и 18 поражениями.

    В последнее время «Сперс» чередуют успешные матчи с провальными, а накануне уверенно разобрались с «Клипперс» (116:92).

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    • Деджанте Мюррей оформил трипл-дабл из 24 очков, 12 подборов и 13 передач. Якоб Пелтль набрал 17 очков и сделал 11 подборов. Еще 16 баллов принес Дуг Макдермотт.

    Среди травмированных у «Сан-Антонио» значится только Зак Коллинс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.82, победа «Сан-Антонио» — 2.00.

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    Калифорнийцы сейчас оказались в столь же неудобном положении, как и многие другие команды НБА. Мало того, что среди игроков начал распространяться коронавирус, так еще и Дэвис травмировал колено.

    В нынешнем сезоне «Лейкерс» были чрезвычайно переоценены экспертами, и у себя дома выиграли с предложенной усредненной форой лишь в шести случаях из 18. Учитывая это, наш прогноз и ставка — «победа "Сан-Антонио" с форой +1,5» за 1.90.

    Также возьмем «тотал меньше 224,5» за 1.90. У «Лейкерс» стабильными результатами сейчас может отличиться разве что Леброн, но серьезной поддержки от партнеров он, как правило, не получает.

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    «Лейкерс» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 24.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Справятся ли «Лейкерс» с «Сан-Антонио»?
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