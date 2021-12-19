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    Опередит ли «Кливленд» действующего чемпиона в турнирной таблице?

    «Милуоки» — «Кливленд». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 19 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Милуоки» — «Кливленд»
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    Джру Холидэй
    В воскресенье, 19 декабря, «Милуоки» примет «Кливленд» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 05:00 по московскому времени. «Милуоки» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Милуоки»

    «Милуоки» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 19 побед и 12 поражений.

    В пяти последних матчах подопечные Майка Буденхольцера обыграли «Хьюстон» (123:114), «Нью-Йорк» (112:97) и «Индиану» (114:99), уступив «Бостону» (103:117) и «Нью-Орлеану» (112:116 ОТ).

    В игре с «Пеликанс» Джру Холидэй записал себе в актив 40 очков. Грейсон Аллен добавил 25 баллов, а Джордан Нвора — 14 очков и 13 подборов.

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    По разным причинам за «Милуоки» не сыграют Яннис Адетокунбо, Брук Лопес, Семи Оджелей, Донте Дивинченцо, Бобби Портис и Уэсли Мэттьюз. Под вопросом остается участие Криса Миддлтона и Таннасиса Адетокунбо.

    «Кливленд»

    «Кливленд» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 18 победами и 12 поражениями.

    Победная серия «Кавальерс» насчитывает пять матчей, а их последней жертвой стал «Хьюстон» (124:89).

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    • Дариус Гарлэнд набрал 21 очко, Айзек Окоро — 20, Дин Уэйд — 16 очков и 10 подборов, а Кевин Лав — 15 очков и 6 подборов.

    Среди травмированных у «Кливленда» значатся Окоро, Коллин Секстон и Эван Мобли.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: победа «Кливленда» — 1.87, победа «Милуоки» — 1.93.

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    Действующие чемпионы оказались в затруднительном положении из-за травм и коронавируса. Кроме того, это будет их вторая игра подряд.

    В распоряжении Майка Буденхольцера будет очень мало игроков, поэтому, как нам кажется, «Кавальерс» получат отличную возможность добыть нужный результат.

    Гости, у которых одна из самых надежных защит в лиге, знают, что наибольшая опасность будет исходить от Джру Холидэя, так что они уделят ему особое внимание. Наш прогноз и ставка — «победа "Кливленда" с форой -1,5» за 1.89.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Милуоки" меньше 107,5» за 1.81.

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    «Милуоки» — «Кливленд»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 19.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Опередит ли «Кливленд» действующего чемпиона в турнирной таблице?
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