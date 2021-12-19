В воскресенье, 19 декабря, «Милуоки» примет «Кливленд» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Файсерв-форум», начнется в 05:00 по московскому времени. «Милуоки» — «Кливленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милуоки»

«Милуоки» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 19 побед и 12 поражений.

В пяти последних матчах подопечные Майка Буденхольцера обыграли «Хьюстон» (123:114), «Нью-Йорк» (112:97) и «Индиану» (114:99), уступив «Бостону» (103:117) и «Нью-Орлеану» (112:116 ОТ).

В игре с «Пеликанс» Джру Холидэй записал себе в актив 40 очков. Грейсон Аллен добавил 25 баллов, а Джордан Нвора — 14 очков и 13 подборов.

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По разным причинам за «Милуоки» не сыграют Яннис Адетокунбо, Брук Лопес, Семи Оджелей, Донте Дивинченцо, Бобби Портис и Уэсли Мэттьюз. Под вопросом остается участие Криса Миддлтона и Таннасиса Адетокунбо.

«Кливленд»

«Кливленд» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 18 победами и 12 поражениями.

Победная серия «Кавальерс» насчитывает пять матчей, а их последней жертвой стал «Хьюстон» (124:89).

Дариус Гарлэнд набрал 21 очко, Айзек Окоро — 20, Дин Уэйд — 16 очков и 10 подборов, а Кевин Лав — 15 очков и 6 подборов.

Среди травмированных у «Кливленда» значатся Окоро, Коллин Секстон и Эван Мобли.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое преимущество гостям: победа «Кливленда» — 1.87, победа «Милуоки» — 1.93.

Действующие чемпионы оказались в затруднительном положении из-за травм и коронавируса. Кроме того, это будет их вторая игра подряд.

В распоряжении Майка Буденхольцера будет очень мало игроков, поэтому, как нам кажется, «Кавальерс» получат отличную возможность добыть нужный результат.

Гости, у которых одна из самых надежных защит в лиге, знают, что наибольшая опасность будет исходить от Джру Холидэя, так что они уделят ему особое внимание. Наш прогноз и ставка — «победа "Кливленда" с форой -1,5» за 1.89.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Милуоки" меньше 107,5» за 1.81.