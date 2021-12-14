Во вторник, 14 декабря, «Бостон» примет «Милуоки» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бостон» — «Милуоки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 13 побед и 14 поражений.

В выездной серии, которая длилась пять матчей, «Селтикс» обыграли только «Портленд» (145:117), уступив «Юте» (130:137), «Лейкерс» (102:117), «Клипперс» (111:114) и «Финиксу» (90:111).

В игре против «Санз» Джейсон Тейтум набрал 24 очка, но реализовал лишь 1 трехочковый из 7. Деннис Шредер добавил 15 баллов, а Роберт Уильямс — 10.

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После травм у «Бостона» восстанавливаются Джош Ричардсон, Бруно Фернандо и Маркус Смарт.

«Милуоки»

«Милуоки» расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 18 победами и десятью поражениями.

В пяти последних матчах подопечные Майка Буденхольцера проиграли только «Майами» (104:113), выиграв у тех же «Хит» (124:102), «Кливленда» (112:104), «Хьюстона» (123:114) и «Нью-Йорка» (112:97).

Самым результативным в игре с «Никс» стал Крис Миддлтон, записавший себе в актив 24 очка и 8 подборов. Яннис Адетокунбо оформил трипл-дабл из 20 очков, 11 передач и 10 подборов. Бобби Портис добавил 19 баллов и 10 подборов.

Среди травмированных у «Милуоки» значатся Семи Оджелей, Брук Лопес, Донте Дивинченцо и Уэсли Мэттьюз.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Бостона» — 1.92, победа «Милуоки» — 1.88.

«Бакс» — неподходящий противник для того, чтобы вернуться на победный путь после провала в выездной серии.

Подопечные Майка Буденхольцера после невнятного старта сезона набирают обороты и уже похожи на ту команда, которая в прошлом сезоне завоевала чемпионские перстни.

А вот «Бостону» похвалиться нечем. В атаке должный уровень держит лишь Тейтум, а 90 очков против «Финикса» и 37,6 процента реализованных бросков — это провал. Наш прогноз и ставка — «победа "Милуоки" с форой -1,5» за 2.02.

В пяти последних матчах «Бостон» в среднем пропускал больше 111 очков, поэтому еще один вариант — «индивидуальный тотал "Милуоки" больше 108,5» за 1.88.