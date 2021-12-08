ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Душан ВлаховичТрансферный дайджест. 30 ноября — 6 декабря Александр ОвечкинНХЛ. «Вашингтон» обыграл «Анахайм», Овечкин набрал два очка, «Колорадо» забросил семь шайб «Филадельфии» Ральф РангникПрессинг от Роналду и победный от Фреда. «МЮ» победил в дебютном матче Рангника
  • 09:47
    • «Милуоки» обыграл «Кливленд», Адетокумбо оформил дабл-дабл, «Филадельфия» победила «Шарлотт», у Эмбиида 43 очка
  • 08:05
    • Шипачев, Гусев и Войнов вошли в состав сборной России на Кубок Первого канала
  • 00:53
    • «Эвертон» вырвал победу у «Арсенала»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Бруклин» победить в Далласе?

    «Даллас» — «Бруклин». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 8 декабря 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Даллас Маверикс Прогнозы на Бруклин Нетс
    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Бруклин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Дюрант
    В среду, 8 декабря, «Даллас» примет «Бруклин» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Даллас» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Даллас»

    «Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету по 11 побед и поражений.

    В пяти последних матчах подопечные Джейсона Кидда обыграли только «Нью-Орлеан» (139:107), уступив «Вашингтону» (114:112), «Кливленду» (96:114), «Нью-Орлеану» (91:107) и «Мемфису» (90:97).

    В игре с «Гриззлиз» самым результативным стал Тим Хардуэй-младший, набравший 29 очков. Джейлен Брансон добавил 15 баллов, а Дориан Финни-Смит — 14.

    Все прогнозы на НБА

    За «Даллас» не готов играть Уилли Коли-Стайн. Под вопросом остается участие Луки Дончича, Кристапса Порзингиса и Хардуэя-младшего.

    «Бруклин»

    «Бруклин» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 16 победами и семью поражениями.

    В этом месяце команда Стива Нэша обыграла «Нью-Йорк» (112:110) и «Миннесоту» (110:105), после чего оступилась на «Чикаго» (107:111).

  • Трансферный дайджест. 30 ноября — 6 декабря
  • Почему «Манчестер Сити» больше не нужен Кейн, куда уйдет Миранчук, кому «Ньюкасл» предлагает космический контракт, кто заменит Холанда в «Боруссии» и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • В поединке против «Буллз» Кевин Дюрант записал себе в актив 28 очков, а Ламаркус Олдридж — 20. Джеймс Харден отметился дабл-даблом из 14 очков и 14 передач.

    За «Бруклин» до конца года точно не сыграют Джо Харрис и Кайри Ирвинг.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бруклина» — 1.64, победа «Далласа» — 2.25.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    У «Маверикс» в этом сезоне большие проблемы с набором очков, и травмы некоторых ведущих игроков явно не способствуют выходу из кризиса.

    Даже если Дончич, Порзингис и Хардуэй-младший выйдут на паркет, нам сложно поверить в успех «Далласа», которому будут противостоять «Нетс», настроенные на успех после досадной неудачи во встрече с «Чикаго». Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -3,5» за 1.95.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Далласа" меньше 106,5» за 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч ПСЖ — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.32
  • Прогноз на матч Лейпциг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Лейпциг — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.92
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Милан — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Шахтер — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Порту — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Милан — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.65
  • Экспресс дня 7 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  5.70
  • Прогноз на матч Реал М — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аякс — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Даллас» — «Бруклин»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 08.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Сможет ли «Бруклин» победить в Далласе?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры