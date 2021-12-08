«Даллас»
«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету по 11 побед и поражений.
В пяти последних матчах подопечные Джейсона Кидда обыграли только «Нью-Орлеан» (139:107), уступив «Вашингтону» (114:112), «Кливленду» (96:114), «Нью-Орлеану» (91:107) и «Мемфису» (90:97).
В игре с «Гриззлиз» самым результативным стал Тим Хардуэй-младший, набравший 29 очков. Джейлен Брансон добавил 15 баллов, а Дориан Финни-Смит — 14.
За «Даллас» не готов играть Уилли Коли-Стайн. Под вопросом остается участие Луки Дончича, Кристапса Порзингиса и Хардуэя-младшего.
«Бруклин»
«Бруклин» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 16 победами и семью поражениями.
В этом месяце команда Стива Нэша обыграла «Нью-Йорк» (112:110) и «Миннесоту» (110:105), после чего оступилась на «Чикаго» (107:111).
В поединке против «Буллз» Кевин Дюрант записал себе в актив 28 очков, а Ламаркус Олдридж — 20. Джеймс Харден отметился дабл-даблом из 14 очков и 14 передач.
За «Бруклин» до конца года точно не сыграют Джо Харрис и Кайри Ирвинг.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бруклина» — 1.64, победа «Далласа» — 2.25.
У «Маверикс» в этом сезоне большие проблемы с набором очков, и травмы некоторых ведущих игроков явно не способствуют выходу из кризиса.
Даже если Дончич, Порзингис и Хардуэй-младший выйдут на паркет, нам сложно поверить в успех «Далласа», которому будут противостоять «Нетс», настроенные на успех после досадной неудачи во встрече с «Чикаго». Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -3,5» за 1.95.
Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Далласа" меньше 106,5» за 1.85.