В среду, 8 декабря, «Даллас» примет «Бруклин» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Даллас» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету по 11 побед и поражений.

В пяти последних матчах подопечные Джейсона Кидда обыграли только «Нью-Орлеан» (139:107), уступив «Вашингтону» (114:112), «Кливленду» (96:114), «Нью-Орлеану» (91:107) и «Мемфису» (90:97).

В игре с «Гриззлиз» самым результативным стал Тим Хардуэй-младший, набравший 29 очков. Джейлен Брансон добавил 15 баллов, а Дориан Финни-Смит — 14.

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За «Даллас» не готов играть Уилли Коли-Стайн. Под вопросом остается участие Луки Дончича, Кристапса Порзингиса и Хардуэя-младшего.

«Бруклин»

«Бруклин» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 16 победами и семью поражениями.

В этом месяце команда Стива Нэша обыграла «Нью-Йорк» (112:110) и «Миннесоту» (110:105), после чего оступилась на «Чикаго» (107:111).

В поединке против «Буллз» Кевин Дюрант записал себе в актив 28 очков, а Ламаркус Олдридж — 20. Джеймс Харден отметился дабл-даблом из 14 очков и 14 передач.

За «Бруклин» до конца года точно не сыграют Джо Харрис и Кайри Ирвинг.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бруклина» — 1.64, победа «Далласа» — 2.25.

У «Маверикс» в этом сезоне большие проблемы с набором очков, и травмы некоторых ведущих игроков явно не способствуют выходу из кризиса.

Даже если Дончич, Порзингис и Хардуэй-младший выйдут на паркет, нам сложно поверить в успех «Далласа», которому будут противостоять «Нетс», настроенные на успех после досадной неудачи во встрече с «Чикаго». Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -3,5» за 1.95.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Далласа" меньше 106,5» за 1.85.