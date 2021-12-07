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    «Чикаго» — «Денвер». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 7 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Денвер»
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    Демар Дерозан и Зак Лавин
    Во вторник, 7 декабря, «Чикаго» примет «Денвер» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Денвер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чикаго»

    «Чикаго» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 16 побед и восемь поражений.

    В трех последних матчах подопечные Билли Донована поочередно обыграли «Шарлотт» (133:119), «Нью-Йорк» (119:115) и «Бруклин» (111:107).

    В игре с «Нетс» самым результативным стал Зак Лавин, набравший 31 очко, 8 подборов и 6 передач. Демар Дерозан добавил 29 баллов, а Никола Вучевич и Айо Досунму — по 11.

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    После травм у «Чикаго» восстанавливаются Патрик Уильямс, Коби Уайт, Джавонте Грин и Алекс Карузо.

    «Денвер»

    «Денвер» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 11 победами и 11 поражениями.

    С середины ноября дела у команды Майка Мэлоуна идут неважно, но в трех предыдущих встречах она проиграла только «Орландо» (103:108), выиграв у «Майами» (120:111) и «Нью-Йорка» (113:99).

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    • В поединке против «Никс» Никола Йокич оформил дабл-дабл из 32 очков и 11 подборов. Зеке Ннаджи отметился 21 баллом, а Уилл Бартон — 13.

    Среди травмированных у «Денвера» значатся Джамал Маррей, Остин Риверс, Бол Бол и Бонс Хиланд. Выход на паркет Майкла Портера и Пи Джея Дозьера тоже остается под вопросом.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Чикаго» — 1.53, победа «Денвера» — 2.60.

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    В игре «Наггетс» начали появляться проблески света, но выиграть на выезде у «Буллз» — все равно слишком сложная задача для них.

    У Билли Донована более разносторонняя команда, в которой Дерозан и Лавин продолжают играть на таком уровне, что способны остановить любого оппонента.

    Изрешеченный травмами «Денвер» просто не имеет достаточно огневой мощи, чтобы не отставать. Наш прогноз и ставка — «победа "Чикаго" с форой -4,5» за 1.90.

    Ну и поскольку обе команды лучше чувствуют себя в обороне, чем в атаке, еще один вариант — «тотал меньше 214,5» за 1.88.

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    «Чикаго» — «Денвер»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 07.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Станет ли «Денвер» легкой добычей для Лавина и Дерозана?
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