В понедельник, 6 декабря, «Хьюстон» примет «Нью-Орлеан» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Тойота-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Хьюстон» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хьюстон»

«Хьюстон» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету шесть побед и 16 поражений.

Примечательно, что в пяти предыдущих матчах «Рокетс» поочередно обыграли «Чикаго» (118:113), «Шарлотт» (146:143), «Оклахому» (102:89 и 114:110) и «Орландо» (118:116).

В игре против «Мэджик» Эрик Гордон набрал 24 очка, Кристиан Вуд — 20 очков и 14 подборов, а Гаррисон Мэтьюз — 16 очков.

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Среди травмированных у «Хьюстона» значатся Усман Гаруба, Кевин Портер и Джелен Грин.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» идет 13-м в турнирной таблице Западной конференции с семью победами и 18 поражениями.

В шести последних матчах «Пеликанс» потерпели всего два поражения, а накануне расправились с «Далласом» (107:91).

Самым продуктивным стал Брэндон Ингрэм — 24 очка, 12 передач и 8 подборов. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов, а Девонте Грэм и Херберт Джонс добавили по 13 баллов.

После травм у «Нью-Орлеана» восстанавливаются Зайон Уильямсон, Джош Харт и Долтон Хоммс.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Нью-Орлеана» — 1.68, победа «Хьюстона» — 2.25.

Нужно похвалить «Рокетс» за пять побед подряд, но мы ожидаем, что их серия будет прервана, тем более что ее едва не испортил скромный «Орландо».

«Пеликанс» в последнее время играют здорово, и могут похвастаться победами над «Далласом», «Клипперс» и даже «Ютой».

Да, подопечным Уилли Грина не всегда хватает стабильности, но в данной игре они точно будут фаворитами. Наш прогноз и ставка — «победа "Нью-Орлеана" с форой -2,5» за 1.86.

Еще один вариант — «победа "Нью-Орлеана в первой четверти и в матче" за 2.20.