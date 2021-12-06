ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси» потерял лидерство в АПЛФундамент «Челси» дал трещину «Барселона» — «Бетис»Первое поражение Хави. «Барселона» уступила «Бетису» и потеряла Гави Сидни КросбиНХЛ. Победы «Вашингтона» и «Рейнджерс», 118-я победная шайба Овечкина в лиге
  • 00:57
    • Гол и пас Йовича помогли «Реалу» обыграть «Реал Сосьедад»
  • 00:58
    • Гол Вейналдума спас ПСЖ от поражения в матче с «Лансом»
  • 00:43
    • «Аталанта» без Миранчука справилась с «Наполи»
  • 22:34
    • «Бавария» обыграла «Боруссию» в Дортмунде, Левандовский оформил дубль
  • 22:24
    • Дубль Силвы помог «Ман Сити» обыграть «Уотфорд» и выйти в лидеры АПЛ
  • 20:58
    • «Локомотив» в меньшинстве уступил «Уралу»
  • 20:15
    • «Барселона» проиграла «Бетису» на «Камп Ноу»
    Все новости спорта

    Как сыграют аутсайдеры Западной конференции?

    «Хьюстон» — «Нью-Орлеан». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 6 декабря 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Хьюстон Рокетс
    Прогноз и ставки на «Хьюстон» — «Нью-Орлеан»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йонас Валанчюнас
    В понедельник, 6 декабря, «Хьюстон» примет «Нью-Орлеан» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Тойота-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Хьюстон» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету шесть побед и 16 поражений.

    Примечательно, что в пяти предыдущих матчах «Рокетс» поочередно обыграли «Чикаго» (118:113), «Шарлотт» (146:143), «Оклахому» (102:89 и 114:110) и «Орландо» (118:116).

    В игре против «Мэджик» Эрик Гордон набрал 24 очка, Кристиан Вуд — 20 очков и 14 подборов, а Гаррисон Мэтьюз — 16 очков.

    Все прогнозы на НБА

    Среди травмированных у «Хьюстона» значатся Усман Гаруба, Кевин Портер и Джелен Грин.

    «Нью-Орлеан»

    «Нью-Орлеан» идет 13-м в турнирной таблице Западной конференции с семью победами и 18 поражениями.

    В шести последних матчах «Пеликанс» потерпели всего два поражения, а накануне расправились с «Далласом» (107:91).

  • Фундамент «Челси» дал трещину
  • Реакция прессы на матч «Вест Хэм» — «Челси»
  • Сегодня

    • Самым продуктивным стал Брэндон Ингрэм — 24 очка, 12 передач и 8 подборов. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов, а Девонте Грэм и Херберт Джонс добавили по 13 баллов.

    После травм у «Нью-Орлеана» восстанавливаются Зайон Уильямсон, Джош Харт и Долтон Хоммс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Нью-Орлеана» — 1.68, победа «Хьюстона» — 2.25.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Нужно похвалить «Рокетс» за пять побед подряд, но мы ожидаем, что их серия будет прервана, тем более что ее едва не испортил скромный «Орландо».

    «Пеликанс» в последнее время играют здорово, и могут похвастаться победами над «Далласом», «Клипперс» и даже «Ютой».

    Да, подопечным Уилли Грина не всегда хватает стабильности, но в данной игре они точно будут фаворитами. Наш прогноз и ставка — «победа "Нью-Орлеана" с форой -2,5» за 1.86.

    Еще один вариант — «победа "Нью-Орлеана в первой четверти и в матче" за 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Химки — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Болонья — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Заря — Ингулец
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Динамо — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Монако — Метц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Реймс — Анже
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Специя — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Хьюстон» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 06.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Как сыграют аутсайдеры Западной конференции?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры