«Хьюстон»
«Хьюстон» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету шесть побед и 16 поражений.
Примечательно, что в пяти предыдущих матчах «Рокетс» поочередно обыграли «Чикаго» (118:113), «Шарлотт» (146:143), «Оклахому» (102:89 и 114:110) и «Орландо» (118:116).
В игре против «Мэджик» Эрик Гордон набрал 24 очка, Кристиан Вуд — 20 очков и 14 подборов, а Гаррисон Мэтьюз — 16 очков.
Среди травмированных у «Хьюстона» значатся Усман Гаруба, Кевин Портер и Джелен Грин.
«Нью-Орлеан»
«Нью-Орлеан» идет 13-м в турнирной таблице Западной конференции с семью победами и 18 поражениями.
В шести последних матчах «Пеликанс» потерпели всего два поражения, а накануне расправились с «Далласом» (107:91).
Самым продуктивным стал Брэндон Ингрэм — 24 очка, 12 передач и 8 подборов. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов, а Девонте Грэм и Херберт Джонс добавили по 13 баллов.
После травм у «Нью-Орлеана» восстанавливаются Зайон Уильямсон, Джош Харт и Долтон Хоммс.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Нью-Орлеана» — 1.68, победа «Хьюстона» — 2.25.
Нужно похвалить «Рокетс» за пять побед подряд, но мы ожидаем, что их серия будет прервана, тем более что ее едва не испортил скромный «Орландо».
«Пеликанс» в последнее время играют здорово, и могут похвастаться победами над «Далласом», «Клипперс» и даже «Ютой».
Да, подопечным Уилли Грина не всегда хватает стабильности, но в данной игре они точно будут фаворитами. Наш прогноз и ставка — «победа "Нью-Орлеана" с форой -2,5» за 1.86.
Еще один вариант — «победа "Нью-Орлеана в первой четверти и в матче" за 2.20.