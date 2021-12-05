В воскресенье, 5 декабря, «Портленд» примет «Бостон» в регулярном чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Портленд» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 11 побед и 12 поражений.

В пяти последних матчах «Трэйл Блэйзерс» выиграли только у «Детройта» (110:92), уступив «Сакраменто» (121:125), «Голден Стэйт» (103:118), «Юте» (107:129) и «Сан-Антонио» (83:114).

В игре со «Сперс» по 16 очков набрали Си Джей Макколлум и Норман Пауэлл. 11 баллов со скамейки принес Бен Маклемор.

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«Портленд» все еще вынужден играть без травмированного Дамиана Лилларда. Также в лазарете находятся Нассир Литтл и Анферни Саймонс.

«Бостон»

«Бостон» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 12 победами и 11 поражениями.

Победив «Торонто» (109:97) и «Филадельфию» (88:87), «Селтикс» накануне потерпели поражение от «Юты» (130:137).

Джейсон Тейтум записал себе в актив 37 очков, 6 подборов и 5 передач. Деннис Шредер набрал 26 баллов, а Эл Хорфорд — 21 очко, 9 передач и 6 подборов.

После травм у «Бостона» восстанавливаются Джейлен Браун и Ромео Лэнгфорд.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бостона» — 1.85, победа «Портленда» — 1.96.

Хотя «Селтикс» проведут вторую игру подряд, мы тоже поддержим их, поскольку «Трэйл Блэйзерс» без Лилларда не похожи сами на себя.

Да, гости могут остаться без Брауна, но его возвращение на паркет вполне вероятно, тем более что о серьезной травме никто не сообщал. Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой -1,5» за 1.95.

Также возьмем «тотал меньше 217,5» за 1.90. Конечно, «Бостон» результативно сыграл против «Юты», но это, скорее исключение для «Селтикс», чем правило.