В пятницу, 3 декабря, «Портленд» примет «Сан-Антонио» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Портленд» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету по 11 побед и поражений.

Накануне «Трэйл Блэйзерс» у себя дома обыграли «Детройт» (110:92), реабилитировавшись за поражения от «Сакраменто» (121:125), «Голден Стэйт» (103:118) и «Юты» (107:129).

Наибольший вклад в победу над «Пистонс» внес Си Джей Макколлум — 28 очков и 6 передач. Бен Маклемор добавил 17 баллов, а Юсуф Нуркич — 13.

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За «Портленд» пока не готовы играть Дамиан Лиллард и Нассир Литтл. Под вопросом остается участие Нормана Пауэлла.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» идет 12-м в турнирной таблице Западной конференции с шестью победами и 13 поражениями.

После шести поражений подряд команда Грега Поповича выиграла у «Бостона» (96:88) и «Вашингтона» (116:99).

В поединке с «Уизардс» Деррик Уайт набрал 24 очка, а Деджанте Мюррей едва не дотянул до трипл-дабла — 22 очка, 10 подборов и 8 передач.

У «Сан-Антонио» травмы залечивают Зак Коллинс, Даг Макдермотт и Девин Васселл, хотя двое последних сохраняют шанс выйти на паркет.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Портленда» — 1.61, победа «Сан-Антонио» — 2.30.

Находящиеся на подъеме «Сперс» или выигравшие десять предыдущих домашних встреч «Трэйл Блэйзерс»? Сделать выбор довольно сложно.

И все же мы поддержим подопечных Грега Поповича. Первая причина — отсутствие в составе «Портленда» Дамиана Лилларда, вторая — Деджанте Мюррей, который вполне способен стать первой скрипкой на площадке.

Рано или поздно «Трэйл Блэйзерс» должны проиграть дома, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Сан-Антонио" с форой +3,5» за 1.90.

Еще один вариант «тотал Деджанте Мюррея больше 19,5» за 1.91.