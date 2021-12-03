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    Хватит ли у «Сан-Антонио» сил справиться с «Портлендом»?

    «Портленд» — «Сан-Антонио». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 3 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Сан-Антонио»
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    Деджанте Мюррей
    В пятницу, 3 декабря, «Портленд» примет «Сан-Антонио» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Портленд» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Портленд»

    «Портленд» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету по 11 побед и поражений.

    Накануне «Трэйл Блэйзерс» у себя дома обыграли «Детройт» (110:92), реабилитировавшись за поражения от «Сакраменто» (121:125), «Голден Стэйт» (103:118) и «Юты» (107:129).

    Наибольший вклад в победу над «Пистонс» внес Си Джей Макколлум — 28 очков и 6 передач. Бен Маклемор добавил 17 баллов, а Юсуф Нуркич — 13.

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    За «Портленд» пока не готовы играть Дамиан Лиллард и Нассир Литтл. Под вопросом остается участие Нормана Пауэлла.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» идет 12-м в турнирной таблице Западной конференции с шестью победами и 13 поражениями.

    После шести поражений подряд команда Грега Поповича выиграла у «Бостона» (96:88) и «Вашингтона» (116:99).

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    • В поединке с «Уизардс» Деррик Уайт набрал 24 очка, а Деджанте Мюррей едва не дотянул до трипл-дабла — 22 очка, 10 подборов и 8 передач.

    У «Сан-Антонио» травмы залечивают Зак Коллинс, Даг Макдермотт и Девин Васселл, хотя двое последних сохраняют шанс выйти на паркет.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Портленда» — 1.61, победа «Сан-Антонио» — 2.30.

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    Находящиеся на подъеме «Сперс» или выигравшие десять предыдущих домашних встреч «Трэйл Блэйзерс»? Сделать выбор довольно сложно.

    И все же мы поддержим подопечных Грега Поповича. Первая причина — отсутствие в составе «Портленда» Дамиана Лилларда, вторая — Деджанте Мюррей, который вполне способен стать первой скрипкой на площадке.

    Рано или поздно «Трэйл Блэйзерс» должны проиграть дома, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Сан-Антонио" с форой +3,5» за 1.90.

    Еще один вариант «тотал Деджанте Мюррея больше 19,5» за 1.91.

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    «Портленд» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 03.12.2021. Прогнозы на баскетбол. Хватит ли у «Сан-Антонио» сил справиться с «Портлендом»?
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