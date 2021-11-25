ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Мальме» — «Зенит»«Отскочили» в евровесну. «Зенит» чудом ушел от поражения в Швеции Почеттино может стать следующим менеджером «МЮ»Топ-7 реальных и неожиданных тренеров для «МЮ» Эрлинг ХоланнОт Клозе до Холанна. 10 игроков, которые могли бы играть за сборные других стран
  • 00:54
    • «Зенит» спасся от поражения в матче с «Мальмё» и гарантировал себе евровесну
  • 11:42
    • Карасев назначен на матч ЦСКА — «Зенит»
  • 10:36
    • Аршавин раскритиковал Семака после матча с «Мальме»
    Все новости спорта

    Выиграет ли «Портленд» у кризисного «Сакраменто»?

    «Сакраменто» — «Портленд. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 25 ноября 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Сакраменто Кингз Прогнозы на Портленд Трэйл Блэйзерс
    Прогноз и ставки на «Сакраменто» — «Портленд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дамиан Лиллард
    В четверг, 25 ноября, «Сакраменто» примет «Портленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Голден Уан-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Сакраменто» — «Портленд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сакраменто»

    «Сакраменто» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 6 матчей из 18.

    Несколько дней назад руководство «Кингз» уволило с поста главного тренера Люка Уолтона, место которого занял Элвин Джентри.

    Уже с новым наставником калифорнийцы проиграли «Филадельфии» (94:102). При этом Де'Аарон Фокс набрал 23 очка, Бадди Хилд — 21, а Ричаун Холмс — 18.

    Все прогнозы на НБА

    Кадровых проблем у «Сакраменто» в настоящее время нет.

    «Портленд»

    «Портленд» идет на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции с 10 победами и 8 поражениями.

    В четырех последних матчах «Трэйл Блэйзерс» обыграли «Торонто» (118:113), «Чикаго» (112:107), «Филадельфию» (118:111) и «Денвер» (119:100).

  • «Отскочили» в евровесну. «Зенит» чудом ушел от поражения в Швеции
  • Петербургский «Зенит» на выезде сыграл вничью 1:1 с шведским «Мальмё» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • В игре с «Наггетс» Си Джей Макколлум отметился 32 баллами. Дамиан Лиллард добавил 25 очков и 5 передач, а Норман Пауэлл — 15.

    У «Портленда» все основные игроки находятся в строю.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Портленда» — 1.71, победа «Сакраменто» — 2.15.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Трэйл Блэйзерс» в этом сезоне плохо играют в гостях. Тем не менее, в этот раз у них будут хорошие шансы на успех.

    «Сакраменто» переживает непростые времена, связанные со сменой тренера. Кроме того, у него не лучшие результаты на домашнем паркете.

    Лиллард и Макколлум пребывают в отличной форме, так что наш прогноз и ставка — «победа "Портленда" с форой -2,5» за 1.90.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Сакраменто" больше 110,5» за 1.81. «Портленд» в среднем за игру пропускает 110 баллов, а в гостях его показатели еще хуже, так что ждем равной и результативной игры, которая должна завершиться с небольшим преимуществом «Трэйл Блэйзерс».

    Ещё прогнозы на спорт
    3.04
  • Прогноз на матч Спартак — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Спартак — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Северсталь — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  7.00
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер Д
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бешикташ — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Фулхэм — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Шериф — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Атлетико — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.96
  • Экспресс дня 24 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сакраменто» — «Портленд: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Выиграет ли «Портленд» у кризисного «Сакраменто»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры