В четверг, 25 ноября, «Сакраменто» примет «Портленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Голден Уан-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Сакраменто» — «Портленд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сакраменто»

«Сакраменто» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, выиграв 6 матчей из 18.

Несколько дней назад руководство «Кингз» уволило с поста главного тренера Люка Уолтона, место которого занял Элвин Джентри.

Уже с новым наставником калифорнийцы проиграли «Филадельфии» (94:102). При этом Де'Аарон Фокс набрал 23 очка, Бадди Хилд — 21, а Ричаун Холмс — 18.

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Кадровых проблем у «Сакраменто» в настоящее время нет.

«Портленд»

«Портленд» идет на шестой позиции в турнирной таблице Западной конференции с 10 победами и 8 поражениями.

В четырех последних матчах «Трэйл Блэйзерс» обыграли «Торонто» (118:113), «Чикаго» (112:107), «Филадельфию» (118:111) и «Денвер» (119:100).

В игре с «Наггетс» Си Джей Макколлум отметился 32 баллами. Дамиан Лиллард добавил 25 очков и 5 передач, а Норман Пауэлл — 15.

У «Портленда» все основные игроки находятся в строю.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Портленда» — 1.71, победа «Сакраменто» — 2.15.

«Трэйл Блэйзерс» в этом сезоне плохо играют в гостях. Тем не менее, в этот раз у них будут хорошие шансы на успех.

«Сакраменто» переживает непростые времена, связанные со сменой тренера. Кроме того, у него не лучшие результаты на домашнем паркете.

Лиллард и Макколлум пребывают в отличной форме, так что наш прогноз и ставка — «победа "Портленда" с форой -2,5» за 1.90.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Сакраменто" больше 110,5» за 1.81. «Портленд» в среднем за игру пропускает 110 баллов, а в гостях его показатели еще хуже, так что ждем равной и результативной игры, которая должна завершиться с небольшим преимуществом «Трэйл Блэйзерс».