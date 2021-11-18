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    Устроит ли Янг мастер-класс для «Бостона»?

    «Атланта» — «Бостон». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 18 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Атланта» — «Бостон»
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    Трей Янг
    В четверг, 18 ноября, «Атланта» примет «Бостон» в регулярном чемпионом чемпионате НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйт Фарм», начнется в 03:30 по московскому времени. «Атланта» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Атланта»

    «Атланта» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету шесть побед и девять поражений.

    Команда Нэйта Макмиллана в конце прошлой недели проиграла свой шестой матч подряд, не справившись с «Денвером» (96:105). Впрочем, «Хоукс» уже успели реабилитироваться, поочередно обыграв «Милуоки» (120:100) и «Орландо» (129:111).

    В игре с «Мэджик» Трей Янг и Джон Коллинс набрали по 23 очка, а Богдан Богданович и Клинт Капела — по 20. При этом швейцарский центровой еще и добавил 16 подборов.

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    «Атланта» пока не может рассчитывать на Деандре Хантера и Оньеку Оконгву. Некоторые проблемы со здоровьем имеются у Богдановича и Кевина Хьюртера.

    «Бостон»

    «Бостон» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции с семью победами и семью поражениями.

    Два последних матча «Селтикс» провели в Кливленде против одноименной команды. Сначала они проиграли 89:91, а затем взяли реванш со счетом 98:92.

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    • В победной игре Джейсон Тейтум записал себе в актив 23 очка, 8 подборов и 5 передач, Эл Хорфорд отметился 17 очками и 9 подборами, а Деннис Шредер — 14 баллами.

    За «Бостон» точно не сыграет Джейлен Браун. Под вопросом остается выход на паркет Роберта Уильямса и Бродрика Томаса.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Атланты» — 1.55, победа «Бостона» — 2.50.

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    «Селтикс» проявили характер во второй игре с «Кавальерс», когда одолели соперника без Брауна и после того, как Уильямса получил травму.

    Этот успех вселил надежду в болельщиков «Бостона», однако выезд в Атланту обещает стать еще труднее, ведь «ястребы» при поддержке родных трибун играют с удвоенной мотивацией. Наш прогноз и ставка — «победа "Атланты" с форой -3,5» за 1.83.

    Также возьмем «тотал Трея Янга больше 24,5» за 1.87. Защитник «Атланты» умеет настраиваться на принципиальные противостояния, как это случилось в игре с «Милуоки», когда он настрелял 42 очка.

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    «Атланта» — «Бостон»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 18.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Устроит ли Янг мастер-класс для «Бостона»?
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