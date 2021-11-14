ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Швейцария — ИталияПоследний шанс Швейцарии. Чемпионы Европы могут попасть в стыки ЧМ Александр Овечкин вышел на чистое четвертое место среди лучших снайперов в истории НХЛНХЛ. «Вашингтон» обыграл «Коламбус», Овечкин забил 742-й гол и обошел Халла Ибрагимович не помог Швеции забить ГрузииГрузия заставила Швецию отсутствовать на поле
  • 10:06
    • Овечкин — первая звезда игрового дня в НХЛ
  • 08:21
    • Мишина и Галлямов выиграли Гран-при Японии, Тарасова и Морозов — вторые
  • 09:18
    • «Бруклин» выиграл у «Нью-Орлеана», «Даллас» — у «Сан-Антонио», Дончич оформил трипл-дабл
  • 08:58
    • Мугуруса обыграла Крейчикову на Итоговом турнире WTA
  • 08:09
    • Аргентина обыграла Уругвай благодаря голу Ди Марии
  • 00:41
    • Англия за тайм разгромила Албанию, Польша крупно обыграла Андорру
  • 00:39
    • Сборные Италии и Швейцарии сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2022
    Все новости спорта

    Будет ли «Кливленд» гостеприимен к «Бостону»?

    «Кливленд» — «Бостон». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 14 ноября 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Кливленд Кавальерс Прогнозы на Бостон Селтикс
    Прогноз и ставки на «Кливленд» — «Бостон»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Деннис Шредер
    В воскресенье, 14 ноября, «Кливленд» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус», начнется в 04:00 по московскому времени. «Кливленд» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Кливленд»

    «Кливленд», срамя всех критиков, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с восемью победами и пятью поражениями.

    Подопечные Джея Би Бикерстаффа в шести последних встречах уступили только «Вашингтону» (94:97), а их последней жертвой стал «Детройт» (98:78).

    Наибольший вклад в успех «Кавальерс» внесли Дариус Гарлэнд, набравший 21 очко, Джеди Осман, добавивший 17 баллов, и Эван Мобли с 16 баллами.

    Все прогнозы на НБА

    Из-за коронавируса за «Кливленд» не играют Кевин Лав и Лаури Маркканен. Также в лазарете находятся Ламар Стивенс и Коллин Секстон.

    «Бостон»

    «Бостон» идет девятым в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв шесть матчей из 12.

    Приятной новостью для болельщиков «Селтикс» можно назвать то, что их любимая команда все же выходит из кризиса. В пяти предыдущих матчах она одержала четыре победы, проиграв лишь «Далласу» (104:107).

  • Последний шанс Швейцарии. Чемпионы Европы могут попасть в стыки ЧМ
  • Расклады финального тура отбора на ЧМ-2022 в Европе
  • Сегодня

    • Накануне команда Име Удоки одолела «Милуоки» (122:113 ОТ), когда Деннис Шредер набрал 38 очков, Джейсон Тейтум — 27, а Маркус Смарт — 19.

    Среди травмированных у «Бостона» значатся Джейлен Браун и Бродрик Томас, хотя они сохраняют шансы выйти на паркет.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бостона» — 1.71, победа «Кливленда» — 2.15.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Сложно выделить явного фаворита в этой паре. У «Кавальерс» есть некоторые кадровые проблемы, но они все равно демонстрируют боевой дух и в целом движутся очень уверенно по регулярному чемпионату.

    «Селтикс» тоже начали регулярно побеждать, но неприятным моментом для них может стать выезд на следующий же день после изнурительного противостояния с «Бакс».

    Пожалуй, сделаем выбор в пользу гостей, но только из-за того, что они сильнее по именам. Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой -2,5» за 1.90.

    Также возьмем «тотал больше 202,5» за 1.90. Да, новые правила снизили общую результативность в НБА, но не настолько, чтобы эти команды страдали в атаке. У них достаточно мастерства, чтобы с легкости превзойти эту сумму очков.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Спартак-2 — Кубань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Текстильщик — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Волгарь — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Металлург Липецк — Нефтехимик
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Факел — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Алания — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Авангард — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Босния — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Пол — Шаповалов
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Балтика — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Турция — Гибралтар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Сарагоса
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кливленд» — «Бостон»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на баскетбол. Будет ли «Кливленд» гостеприимен к «Бостону»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры