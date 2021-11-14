В воскресенье, 14 ноября, «Кливленд» примет «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус», начнется в 04:00 по московскому времени. «Кливленд» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кливленд»

«Кливленд», срамя всех критиков, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции с восемью победами и пятью поражениями.

Подопечные Джея Би Бикерстаффа в шести последних встречах уступили только «Вашингтону» (94:97), а их последней жертвой стал «Детройт» (98:78).

Наибольший вклад в успех «Кавальерс» внесли Дариус Гарлэнд, набравший 21 очко, Джеди Осман, добавивший 17 баллов, и Эван Мобли с 16 баллами.

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Из-за коронавируса за «Кливленд» не играют Кевин Лав и Лаури Маркканен. Также в лазарете находятся Ламар Стивенс и Коллин Секстон.

«Бостон»

«Бостон» идет девятым в турнирной таблице Восточной конференции, выиграв шесть матчей из 12.

Приятной новостью для болельщиков «Селтикс» можно назвать то, что их любимая команда все же выходит из кризиса. В пяти предыдущих матчах она одержала четыре победы, проиграв лишь «Далласу» (104:107).

Накануне команда Име Удоки одолела «Милуоки» (122:113 ОТ), когда Деннис Шредер набрал 38 очков, Джейсон Тейтум — 27, а Маркус Смарт — 19.

Среди травмированных у «Бостона» значатся Джейлен Браун и Бродрик Томас, хотя они сохраняют шансы выйти на паркет.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Бостона» — 1.71, победа «Кливленда» — 2.15.

Сложно выделить явного фаворита в этой паре. У «Кавальерс» есть некоторые кадровые проблемы, но они все равно демонстрируют боевой дух и в целом движутся очень уверенно по регулярному чемпионату.

«Селтикс» тоже начали регулярно побеждать, но неприятным моментом для них может стать выезд на следующий же день после изнурительного противостояния с «Бакс».

Пожалуй, сделаем выбор в пользу гостей, но только из-за того, что они сильнее по именам. Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой -2,5» за 1.90.

Также возьмем «тотал больше 202,5» за 1.90. Да, новые правила снизили общую результативность в НБА, но не настолько, чтобы эти команды страдали в атаке. У них достаточно мастерства, чтобы с легкости превзойти эту сумму очков.