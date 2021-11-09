Во вторник, 9 ноября, «Чикаго» примет «Бруклин» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Юнайтед-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Бруклин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» занимает пятое место в Восточной конференции, имея на своем счету шесть побед и три поражения.

В какой-то момент «Буллз» шли в лидерах, но последовательные поражения от «Филадельфии» (98:103 и 105:114) потянули их вниз.

Во второй встрече с «Сиксерс», прошедшей на арене «Юнайтед-центр», самым результативным у хозяев стал Зак Лавин, набравший 32 очка. При этом он забросил лишь 3 трехочковых из 10.

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25 баллов добавил Демар Дерозан, а вот все остальные не добрались до отметки в 13 баллов.

После травм у «Чикаго» восстанавливаются Патрик Уильямс и Коби Уайт.

«Бруклин»

«Бруклин» расположился на третьей строчке в Восточной конференции с семью победами в десяти матчах.

Подопечные Стива Нэша могут похвастаться серией из пяти побед подряд. Накануне они в гостях разобрались с «Торонто» (116:103).

Кевин Дюрант собрал коллекцию из 31 очка, 7 подборов и 7 передач. Джеймс Харден записал себе в актив 28 очков, 10 подборов и 8 передач, а Блэйк Гриффин оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.

У «Бруклина» травмы залечивают Джеймс Джонсон и Николас Клэкстон. Кайри Ирвинг не играет из-за отсутствия прививки против коронавируса.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Чикаго» — 1.82, победа «Бруклина» — 2.00.

Трудно не любить талантливых игроков «Буллз», но правда в том, что их игра в атаке в последнее время немного ухудшилась. Команда с трудом набирает очки с игры, что не предвещает ничего хорошего перед встречей с одним из претендентов на титул.

«Нетс» в среднем набирают 110 очков и очень опасны на периметре. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой +1,5» за 1.90.

Также возьмем «индивидуальный тотал "Бруклина" больше 106,5» за 1.85, тем более что Дюрант и Харден не испытывают проблем с набором очков.