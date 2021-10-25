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    Удастся ли «Лейкерс» победить впервые в сезоне?

    «Лейкерс» — «Мемфис». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 25 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лейкерс» — «Мемфис»
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    Леброн Джеймс
    В понедельник, 25 октября, «Лейкерс» примут «Мемфис» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 04:30 по московскому времени. «Лейкерс» — «Мемфис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лейкерс»

    Баскетболисты «Лейкерс» начали сезон совсем не так, как ожидали многие эксперты, видящие в обновленной команде претендента на титул.

    Калифорнийцы дома проиграли «Голден Стейт» (114:121) и «Финиксу» (105:115), успев устроить внутренние разборки по ходу игры. Речь идет о конфликте, который случился между Энтони Дэвисом и Дуайтом Ховардом.

    Ожидалось, что опытным ветеранам быстро удастся сплотить «Лейкерс», но командой игры пока особо не видно, хотя, стоит признать, Леброн Джеймс, Дэвис и Рассел Уэстбрук очень стараются.

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    При этом важно заметить, что среди травмированных у «Лейкерс» значатся Кендрик Нанн, Тревор Ариза, Уэйн Эллингтон, Тэйлен Хортон-Такер и Секу Думбуя.

    «Мемфис»

    А вот «Мемфис» мощно начал сезон, одержав поочередные победы над «Кливлендом» (132:121) и «Клипперс» (120:114).

    В игре с калифорнийцами самым результативным стал Джа Морант, набравший 28 очков и сделавший 8 передач. За последний год защитник добился значительного прогресса и превратился в настоящего лидера.

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    • Также стоит выделить Стивена Адамса и Джарена Джексона-младшего, которые за счет своих габаритов приносят большую пользу в обороне и под чужим кольцом.

    После травмы у «Мемфиса» восстанавливается только Диллон Брукс.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лейкерс» — 1.42, победа «Мемфиса» — 2.75.

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    Подопечные Фрэнка Вогеля все еще рассматриваются фаворитами, несмотря на откровенно плохую игру на старте сезона.

    Однако нужно признать, что по подбору игроков они действительно превосходят большинство команд НБА, не говоря уже о «Мемфисе».

    «Гриззлис» стоит похвалить за две победы подряд. Они наверняка будут бороться за плей-офф в этом сезоне. Но тот факт, что они проводят вторую игру подряд без отдыха, как нам кажется, не сыграет им на руку. Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой -5,5» за 1.87.

    Также возьмем «индивидуальный тотал "Лейкерс" больше 112,5» за 1.79. Почему? Меньше 114 баллов «Мемфис» еще не пропускал.

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    «Лейкерс» — «Мемфис»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 25.10.2021. Прогнозы на баскетбол. Удастся ли «Лейкерс» победить впервые в сезоне?
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