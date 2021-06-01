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    Закроет ли «Филадельфия» серию в Вашингтоне?

    «Вашингтон» — «Филадельфия». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч плей-офф НБА 1 июня 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Вашингтон Уизардс Прогнозы на Филадельфия Сиксерс
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Филадельфия»
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    Бен Симмонс
    Во вторник, 1 июня, «Вашингтон» примет «Филадельфию» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Кэпитал Уан», начнется в 02:00 по московскому времени. «Вашингтон» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вашингтон»

    «Вашингтон», занявший восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с трудом попал в плей-офф.

    Учитывая новые правила, ему пришлось играть в плей-ин, где он сначала проиграл «Бостону» (100:118), после чего расправился с «Индианой» (142:115) и все-таки вышел на «Филадельфию».

    Впрочем, серия с «Сиксерс» складывается для подопечных Скотта Брокса просто ужасно. Они поочередно проиграли 118:125, 95:120 и 103:132 и находятся в шаге от вылета.

    В третьей игре Расселл Уэстбрук оформил привычный для себя трипл-дабл из 26 очков, 12 подборов и 10 передач, а Брэдли Бил набрал 25 очков, но их стараний все равно недостаточно.

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    «Вашингтон» в этом сезоне больше не может рассчитывать на Томаса Брайанта и Дени Авдию.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» выиграла Восточную конференцию благодаря чему получила первый номер посева, который пока вполне оправдывает.

    Небольшие проблемы у «Сиксерс» возникли только в первой встрече с «Вашингтоном» (125:118), после чего последовали разгромы соперника (120:95 и 132:103).

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    • Накануне у «Филы» Джоэл Эмбиид набрал 36 очков, а Тобиас Харрис оформил дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов.

    Большим преимуществом «Сиксерс» является то, что все ее баскетболисты подошли к плей-офф без травм.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Филадельфии» — 1.34, победа «Вашингтона» — 3.40.

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    Подопечные Дока Риверса уже доказали, что значительно превосходят «Уизардс», так что в их выходе во второй раунд сомневаться не стоит.

    Выиграют ли они всухую? Скорее всего, да. «Сиксерс» нет смысла играть в поддавки, чтобы закрыть серию дома. Очевидно, что куда выгоднее победить 4-0 и готовиться к следующему сопернику, которым станет «Атланта» или «Нью-Йорк».

    Стараний Уэстбрука и Била хватало в регулярном чемпионате, однако для плей-офф этого слишком мало. Наш прогноз и ставка — «победа "Филадельфии" с форой -7,5» за 1.92.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Филадельфии" больше 117,5» за 1.76. Меньше 120 баллов «Сиксерс» в этой серии еще не набирали.

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