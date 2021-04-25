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    Сэкономит ли «Юта» силы в матче с «Миннесотой»?

    «Юта» — «Миннесота». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 25 апреля 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Юта Джаз Прогнозы на Миннесота Тимбервулвз
    Прогноз и ставки на «Юта» — «Миннесота»
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    Руди Гобер
    В воскресенье, 25 апреля, «Юта» примет «Миннесоту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Вивинт Смарт Хоум», начнется в 04:00 по московскому времени. «Юта» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Юта»

    «Юта» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, выиграв 44 матча из 59 в нынешнем сезоне.

    Баскетболисты «Джаз» одержали шесть побед в восьми последних встречах, проиграв за этот период только «Вашингтону» (121:125) и «Лейкерс» (115:127).

    Накануне подопечные Куина Снайдера разобрались с «Хьюстоном» (112:89). Сразу шесть игроков набрали больше 10 очков, а самыми результативными стали Джордан Кларксон и Джо Инглз с 22 и 21 баллом соответственно.

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    За «Юту» пока не готов играть Удока Азубуике. Под вопросом остается участие Донована Митчелла.

    «Миннесота»

    «Миннесота» занимает 14-е место в турнирной таблице Западной конференции с 16 победами и 44 поражениями.

    Команда Райана Сондерса больше не претендует на попадание в плей-офф, так что ей остается просто доигрывать сезон и надеяться на получение высокого пика на драфте.

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  • Сегодня

    • В своем последнем матче «Тимбервулвз» потерпели поражение от «Сакраменто» (125:128), несмотря на 26 очков Карла-Энтони Таунса и 24 балла Наза Рида, вышедшего со скамейки запасных.

    У «Миннесоты» после травм восстанавливаются Джейлен Ноуэлл и Малик Бизли.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Юты» — 1.11, победа «Миннесоты» — 9.20.

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    Очевидно, что лидер конференции обязан выигрывать встречу, но вряд ли он будет рвать жилы, чтобы разгромить соперника.

    Когда регулярный чемпионат подходит к завершению, самое время подумать об отдыхе и накоплении сил, которые будут очень важны в плей-офф.

    Поскольку Митчелл может не выйти на паркет, а «Тимбервулвз» в целом не совсем безнадежны в плане игры, наш прогноз и ставка — «победа "Миннесоты" с форой +14,5» за 1.81.

    Также можно взять ставку «индивидуальный тотал "Юты" меньше 123,5» за 1.93.

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