В четверг, 15 апреля, «Мемфис» примет «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «ФедЭксФорум», начнется в 04:30 по московскому времени. «Мемфис» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мемфис»

«Мемфис» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 27 побед и 25 поражений.

В начале апреля подопечные Тейлора Дженкинса смотрелись неплохо, но в трех последних матчах они одержали лишь одну победу — над «Чикаго» (101:90).

Героем встречи с «Буллз» стал Йонас Валанчюнас, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 14 подборов. Вторым по результативности был Диллон Брукс, но он реализовал с игры лишь 6 бросков из 19.

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После травм у «Мемфиса» восстанавливаются Джастис Уинслоу, Джонтей Портер, Де'Энтони Мелтон и Джарен Джексон.

«Даллас»

«Даллас» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 29 победами и 24 поражениями.

Как и «Мемфис», команда Рика Карлайла успешно стартовала в апреле, а вот в четырех последних матчах потерпела сразу три поражения.

Накануне «Маверикс» не справились с «Филадельфией» (95:113), несмотря на 32 очка Луки Дончича. Джейлен Брансон добавил в копилку команды 15 баллов, а Дориан Финни-Смит — 12.

У «Далласа» травму залечивает только защитник Тайрелл Терри.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Далласа» — 1.92, победа «Мемфиса» — 2.15.

На бумаге шансы обеих команд выглядят примерно одинаково, так что ожидать можно любого результата.

Однако преимуществом «Маверикс» может стать большая глубина состава и тот факт, что Кристапс Порзингис, похоже, вновь готов вернуться на паркет. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Альтернативный вариант — «победа "Далласа" в первой половине». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.88.