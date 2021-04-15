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    Удастся ли «Далласу» обыграть конкурента по борьбе за плей-офф?

    «Мемфис» — «Даллас». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 15 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Мемфис» — «Даллас»
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    Лука Дончич
    В четверг, 15 апреля, «Мемфис» примет «Даллас» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «ФедЭксФорум», начнется в 04:30 по московскому времени. «Мемфис» — «Даллас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Мемфис»

    «Мемфис» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 27 побед и 25 поражений.

    В начале апреля подопечные Тейлора Дженкинса смотрелись неплохо, но в трех последних матчах они одержали лишь одну победу — над «Чикаго» (101:90).

    Героем встречи с «Буллз» стал Йонас Валанчюнас, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 14 подборов. Вторым по результативности был Диллон Брукс, но он реализовал с игры лишь 6 бросков из 19.

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    После травм у «Мемфиса» восстанавливаются Джастис Уинслоу, Джонтей Портер, Де'Энтони Мелтон и Джарен Джексон.

    «Даллас»

    «Даллас» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 29 победами и 24 поражениями.

    Как и «Мемфис», команда Рика Карлайла успешно стартовала в апреле, а вот в четырех последних матчах потерпела сразу три поражения.

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    • Накануне «Маверикс» не справились с «Филадельфией» (95:113), несмотря на 32 очка Луки Дончича. Джейлен Брансон добавил в копилку команды 15 баллов, а Дориан Финни-Смит — 12.

    У «Далласа» травму залечивает только защитник Тайрелл Терри.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Далласа» — 1.92, победа «Мемфиса» — 2.15.

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    На бумаге шансы обеих команд выглядят примерно одинаково, так что ожидать можно любого результата.

    Однако преимуществом «Маверикс» может стать большая глубина состава и тот факт, что Кристапс Порзингис, похоже, вновь готов вернуться на паркет. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Альтернативный вариант — «победа "Далласа" в первой половине». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.88.

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