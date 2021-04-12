В понедельник, 12 апреля, «Даллас» примет «Сан-Антонио» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Даллас» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

«Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 29 побед и 22 поражения.

Подопечные Рика Карлайла выиграли шесть из семи последних встреч, уступив за этот период только «Хьюстону» (93:102).

Накануне они обыграли «Милуоки» (116:101), разгромив соперника в заключительной четверти «+19». Самым результативным стал Лука Дончич, набравший 27 очков при 9 подборах и 9 передачах. Дабл-дабл из 26 очков и 17 подборов сделал Кристапс Порзингис.

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После травм у «Далласа» восстанавливаются Джей Джей Редик, Тайрел Терри и Уилли Коли-Стайн.

«Сан-Антонио»

«Сан-Антонио» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 24 победами и 26 поражениями.

Команда Грега Поповича свою последнюю победу одержала еще 1 апреля, после чего проиграла пять матчей подряд.

В конце недели «Сперс» дважды уступили «Денверу» (96:106 и 119:121), хотя были близки к тому, чтобы огорчить «Наггетс». В последней игре лучшими по результативности стали Деррик Уайт и Демар Дерозан, набравшие 25 и 24 очка соответственно.

У «Сан-Антонио» травмы залечивают Кейта Бэйтс-Диоп, Трей Лайлз и Горги Дьенг.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.38, победа «Сан-Антонио» — 3.75.

«Маверикс» набрали отличный ход во многом благодаря своим двум суперзвездам — Дончичу и Порзингису, которые, похоже, все-таки затащат команду в плей-офф.

У «Сперс» в этом плане перспективы туманные, поскольку проблесков отдельных игроков в некоторых матчах не хватает для того, чтобы прервать неудачную серию.

Подопечные Рика Карлайла выглядят явными фаворитами, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой -6,5» за 1.84.

Также возьмем «тотал меньше 223,5» за 1.76. Полагаем, что «Сан-Антонио» сделает ставку на надежную оборону, ведь только с ней он способен победить в дерби.