ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки «Спартака»РПЛ. «Ростов» проиграл «Рубину», «Зенит» в гостях у «Сочи», противостояние «Локо» и «Спартака» «Манчестер Сити»АПЛ. «Ман Сити» проиграл «Лидсу», «Ливерпуль» победил «Астон Виллу» Лионель МессиПримера. Эль-Класико в Мадриде, «Атлетико» в гостях у «Бетиса»
  • 20:55
    • Гол Йевтича принес «Рубину» победу над «Ростовом»
  • 18:25
    • «Уфа» разгромила «Ахмат» в первом матче Стукалова
  • 16:31
    • «Лидс» в меньшинстве переиграл «Ман Сити»
  • 21:43
    • СКА дожал ЦСКА в третьем овертайме и сократил отставание в полуфинальной серии
  • 21:33
    • «Боруссия» одержала волевую победу над «Штутгартом»
  • 21:22
    • Дубль Пулишича помог «Челси» разгромить «Кристал Пэлас»
  • 20:57
    • «Милан» одолел «Парму», Ибрагимович получил красную карточку
    Все новости спорта

    Каким будет результат техасской битвы в Далласе?

    «Даллас» — «Сан-Антонио». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 12 апреля 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Даллас Маверикс Прогнозы на Сан-Антонио Спёрс
    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Сан-Антонио»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристапс Порзингис
    В понедельник, 12 апреля, «Даллас» примет «Сан-Антонио» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Американ Эйрлайнс-центр», начнется в 03:00 по московскому времени. «Даллас» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Даллас»

    «Даллас» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 29 побед и 22 поражения.

    Подопечные Рика Карлайла выиграли шесть из семи последних встреч, уступив за этот период только «Хьюстону» (93:102).

    Накануне они обыграли «Милуоки» (116:101), разгромив соперника в заключительной четверти «+19». Самым результативным стал Лука Дончич, набравший 27 очков при 9 подборах и 9 передачах. Дабл-дабл из 26 очков и 17 подборов сделал Кристапс Порзингис.

    Все прогнозы на НБА

    После травм у «Далласа» восстанавливаются Джей Джей Редик, Тайрел Терри и Уилли Коли-Стайн.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» расположился на девятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с 24 победами и 26 поражениями.

    Команда Грега Поповича свою последнюю победу одержала еще 1 апреля, после чего проиграла пять матчей подряд.

  • «МЮ» сделал шаг к полуфиналу, а сказка «Гранады» подходит к концу
  • «Манчестер Юнайтед» победил в Испании в первом четвертьфинале
  • Вчера

    • В конце недели «Сперс» дважды уступили «Денверу» (96:106 и 119:121), хотя были близки к тому, чтобы огорчить «Наггетс». В последней игре лучшими по результативности стали Деррик Уайт и Демар Дерозан, набравшие 25 и 24 очка соответственно.

    У «Сан-Антонио» травмы залечивают Кейта Бэйтс-Диоп, Трей Лайлз и Горги Дьенг.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Далласа» — 1.38, победа «Сан-Антонио» — 3.75.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Маверикс» набрали отличный ход во многом благодаря своим двум суперзвездам — Дончичу и Порзингису, которые, похоже, все-таки затащат команду в плей-офф.

    У «Сперс» в этом плане перспективы туманные, поскольку проблесков отдельных игроков в некоторых матчах не хватает для того, чтобы прервать неудачную серию.

    Подопечные Рика Карлайла выглядят явными фаворитами, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Далласа" с форой -6,5» за 1.84.

    Также возьмем «тотал меньше 223,5» за 1.76. Полагаем, что «Сан-Антонио» сделает ставку на надежную оборону, ведь только с ней он способен победить в дерби.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.33
  • Прогноз на матч Бадоса — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Удинезе — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.33
  • Прогноз на матч Гент — Шарлеруа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.41
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Торонто — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Монреаль — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Коламбус — Чикаго
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Каролина — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бруклин — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Юта — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Калгари — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Бавария» — ПСЖ
  • Осечка красной машины. Парижане отомстили «Баварии» за прошлогодний финал
    • 01:58 08/04/2021     «Реал» — «Ливерпуль»
  • Дежавю в Мадриде. Винисиус наказал «Ливерпуль» за ошибки в обороне
    • 02:22 07/04/2021     Виктор Гончаренко
  • Краснодарская революция. Гончаренко пересел с «коня» на «быка»
    • 22:21 06/04/2021
    «Даллас» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 12.04.2021. Прогнозы на баскетбол. Каким будет результат техасской битвы в Далласе?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры