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    Не опозорится ли «Лейкерс» в Аризоне?

    «Финикс» — «Лейкерс». Прогноз (1.93) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 22 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Финикс» — «Лейкерс»
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    Леброн Джеймс
    В понедельник, 22 марта, «Финикс» примет «Лейкерс» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет в Аризоне, начнется в 05:00 по московскому времени. «Финикс» — «Лейкерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Финикс»

    «Финикс» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции с 27 победами и 13 поражениями.

    Подопечные Монти Уильямса неудачно отыграли в январе, а вот с начала февраля потерпели всего пять поражений, в связи с чем включились в борьбу за самые высокие места.

    Совсем недавно «Санз» провели две спаренные встречи с «Миннесотой». В первой они уступили 119:123, зато взяли реванш во второй — 113:101. Интересно, что у победителей только Крис Пол добрался до отметки в 20 баллов.

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    В лазарете «Финикса» находятся Торри Крэйг и Кэмерон Джонсон, сохраняющие шансы выйти на паркет в ближайшей игре.

    «Лейкерс»

    «Лейкерс» расположились на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 28 побед и 13 поражений.

    Примерно в середине февраля, оставшись без получившего травму Энтони Дэвиса, команда Фрэнка Вогеля оказалась в кризисе, проиграв семь из десяти матчей.

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    • Однако, воспользовавшись паузой на Матч всех звезд, калифорнийцы пришли в себя и уже одержали четыре победы подряд. В своей последней встрече они обыграли «Шарлотт» (116:105) благодаря 37 очкам Леброна Джеймса.

    Также действующих чемпионов еще ждет поединок против «Атланты», который состоится вечером 20 марта.

    За «Лейкерс» точно не сыграют Энтони Дэвис и Джаред Дадли. Есть некоторые сомнения и относительно Леброна Джеймса и Марка Газоля.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Финикса» — 1.78, победа «Лейкерс» — 2.48.

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    Очевидно, что калифорнийцы далеки от оптимальных кондиций, ведь Дэвис уже давно не играет, а Джеймса иногда подводит здоровье.

    И все же нам кажется, что к игре в Аризоне Леброн будет в строю, а это значит, что действующие чемпионы как минимум не опозорятся.

    Да, «Финикс» силен, но в этом месяце он уже проиграл на домашней арене не самым мощным «Индиане» и «Миннесоте», а с подопечными Вогеля будет на порядок сложнее. Наш прогноз и ставка — «победа "Лейкерс" с форой +3,5» за 1.93.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Лейкерс" больше 106,5» за 1.89.

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