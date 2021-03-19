В пятницу, 19 марта, «Портленд» примет «Нью-Орлеан» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Мода-центр», начнется в 05:00 по московскому времени. «Портленд» — «Нью-Орлеан»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Портленд» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 23 победы и 16 поражений.

До перерыва на Матч всех звезд подопечные Терри Стоттса одержали три победы подряд, а вот затем начали чередовать успешные матчи с неудачными.

Накануне «Трэйл Блэйзерс» встречались как раз с «Нью-Орлеаном», у которого вырвали победу (125:124) благодаря феноменальному рывку в заключительной четверти. Главным героем встречи стал Дамиан Лиллард, который набрал 50 очков и реализовал победные штрафные броски за 1,2 секунды.

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После травм у «Портленда» восстанавливаются Юсуф Нуркич, Зак Коллинс и Гарри Джайлс.

«Нью-Орлеан»

«Нью-Орлеан» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице Западной конференции с 17 победами и 23 поражениями.

В шести последних матчах команда Стэна ван Ганди потерпела сразу четыре поражения, зато в этот период смогла победить «Клипперс» (135:115).

Также «Пеликанс» вполне могли рассчитывать на успех в игре с «Портлендом» (124:125), но на последних секундах Брэндон Ингрэм промазал сразу два штрафных броска, после чего Никил Александер-Уокер допустил фатальную потерю.

У «Нью-Орлеана» после травмы восстанавливается только Джей Джей Реддик, сохраняющий шансы выйти на паркет.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Портленда» — 1.76, победа «Нью-Орлеана» — 2.24.

В первой встрече этих команд фаворитом тоже были «Трэйл Блэйзерс», но, как оказалось, для достижения нужного результата, им понадобилась удача и снайперские качества Лилларда.

Скорее всего, во второй игре подряд Дамиан не наберет 50 или больше очков. Исходя из этого, как нам кажется, снизится и общая результативность, тем более что игроки уже знают, чего ожидать друг от друга. Наш прогноз и ставка — «тотал меньше 242,5» за 1.88.

Что касается победителя, то поставим на гостей с плюсовой форой. Не так давно в подобной ситуации «Портленд» обыгрывал «Миннесоту», а затем сразу же уступал ей.