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    Способен ли «Бостон» остановить лучшую команду этого сезона?

    «Бостон» — «Юта». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 17 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Юта»
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    Джейсон Тейтум
    В среду, 17 марта, «Бостон» примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 02:30 по московскому времени. «Бостон» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бостон»

    «Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 20 побед и 18 поражений.

    В шести последних матчах подопечные Брэда Стивенса одержали пять побед, проиграв только «Бруклину» (109:121).

    Накануне «Селтикс» одержали уверенную победу над «Хьюстоном» (134:107), когда Джейлен Браун набрал 24 очка, а Джейсон Тейтум — 23.

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    «Бостон» все-таки дождался возвращения в строй Маркуса Смарта, который, как ожидается, добавит оборонительной прочности. Не может играть в настоящее время только Ромео Лэнгфорд, переболевший коронавирусом.

    «Юта»

    «Юта» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 28 победами и всего десятью поражениями.

    В феврале баскетболисты «Джаз» выступали просто блестяще, а вот в четырех последних матчах смогли обыграть только «Хьюстон» (114:99).

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  • Сегодня

    • В своем последнем матче команда Куина Снайдера потерпела поражение от «Голден Стэйт» (119:131), реализовав всего 15 трехочковых бросков из 44. Донован Митчелл и Руди Гобер набрали по 24 очка, но этого все равно не хватило для итогового успеха.

    У «Юты» после травмы восстанавливается только центровой Удока Азубуике, повредивший голеностоп.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.63, победа «Бостона» — 2.70.

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    Обе команды всерьез рассчитывают побороться за титул в этом сезоне, но если «Джаз» — уже вполне сформировавшаяся команда, то «Селтикс», вероятно, еще проведут несколько обменов, чтобы во второй половине сезона выглядеть солиднее.

    Да, «Бостон» начал чаще побеждать, а возвращение в строй Смарта стало приятным бонусом. И все же на фоне подопечных Куина Снайдера он выглядит слабее. Полагаем, что в этой встрече гости заставят хозяев опуститься с небес на землю. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -3,5» за 1.78.

    Ну и поскольку у «Бостона» имеются проблемы в обороне, можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Юты" больше 114,5» за 1.87.

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