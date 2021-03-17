В среду, 17 марта, «Бостон» примет «Юту» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Ти-Ди Гарден», начнется в 02:30 по московскому времени. «Бостон» — «Юта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

«Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету 20 побед и 18 поражений.

В шести последних матчах подопечные Брэда Стивенса одержали пять побед, проиграв только «Бруклину» (109:121).

Накануне «Селтикс» одержали уверенную победу над «Хьюстоном» (134:107), когда Джейлен Браун набрал 24 очка, а Джейсон Тейтум — 23.

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«Бостон» все-таки дождался возвращения в строй Маркуса Смарта, который, как ожидается, добавит оборонительной прочности. Не может играть в настоящее время только Ромео Лэнгфорд, переболевший коронавирусом.

«Юта»

«Юта» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 28 победами и всего десятью поражениями.

В феврале баскетболисты «Джаз» выступали просто блестяще, а вот в четырех последних матчах смогли обыграть только «Хьюстон» (114:99).

В своем последнем матче команда Куина Снайдера потерпела поражение от «Голден Стэйт» (119:131), реализовав всего 15 трехочковых бросков из 44. Донован Митчелл и Руди Гобер набрали по 24 очка, но этого все равно не хватило для итогового успеха.

У «Юты» после травмы восстанавливается только центровой Удока Азубуике, повредивший голеностоп.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Юты» — 1.63, победа «Бостона» — 2.70.

Обе команды всерьез рассчитывают побороться за титул в этом сезоне, но если «Джаз» — уже вполне сформировавшаяся команда, то «Селтикс», вероятно, еще проведут несколько обменов, чтобы во второй половине сезона выглядеть солиднее.

Да, «Бостон» начал чаще побеждать, а возвращение в строй Смарта стало приятным бонусом. И все же на фоне подопечных Куина Снайдера он выглядит слабее. Полагаем, что в этой встрече гости заставят хозяев опуститься с небес на землю. Наш прогноз и ставка — «победа "Юты" с форой -3,5» за 1.78.

Ну и поскольку у «Бостона» имеются проблемы в обороне, можно присмотреться к ставке «индивидуальный тотал "Юты" больше 114,5» за 1.87.