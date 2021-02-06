В субботу, 6 февраля, «Клипперс» примут «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Клипперс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клипперс»

«Клипперс» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 17 побед и шесть поражений.

Подопечные Тайрона Лю в целом играют успешно, провалив всего две из последних 13 игр регулярного чемпионата.

Накануне калифорнийцы без особых проблем расправились с «Кливлендом» (121:99), когда Пол Джордж набрал 36 очков, а Кавай Леонард — 24.

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В лазарете «Клипперс» находятся Джей Скрабб и Патрик Беверли.

«Бостон»

«Бостон» идет четвертым в турнирной таблице Восточной конференции с 11 победами и девятью поражениями.

С середины января, когда у игроков команды был обнаружен коронавирус, подопечные Брэда Стивенса чувствуют себя не в своей тарелке. За этот период они выиграли всего четыре встречи.

В своем последнем матче «Селтикс» потерпели поражение от «Сакраменто» (111:116), реализовав всего 11 трехочковых из 33.

«Бостон» пока не может рассчитывать на Маркуса Смарта, а участие в матче Пэйтона Притчарда и Ромео Лэнгфорда остается под вопросом.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.56, победа «Бостона» — 2.90.

Факты говорят о том, что калифорнийцы должны выигрывать встречу, но мы бы не стали делать поспешные выводы.

Да, состав «Клипперс» настолько силен, что позволяет им считаться претендентами на титул, но недавнее поражение от «Бруклина» (120:124) показало, что коллектив из Лос-Анджелеса тоже далек от идеала.

«Селтикс» выбились из ритма из-за вмешательства коронавируса, однако они представляют опасность, если Тейтум и Браун чувствуют уверенность.

Если бы у гостей был здоров Смарт, можно было бы поставить на их триумф, а так ограничимся небольшой плюсовой форой. Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой +5,5» за 1.86.

Можно также попробовать ставку «индивидуальный тотал "Бостона" больше 107,5» за 1.76.