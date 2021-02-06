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    Воспользуется ли «Бостон» недостатками «Клипперс»?

    «Клипперс» — «Бостон». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 6 февраля 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Лос-Анджелес Клипперс Прогнозы на Бостон Селтикс
    «Клипперс» — «Бостон»: прогноз и ставка
    Джейлен Браун
    В субботу, 6 февраля, «Клипперс» примут «Бостон» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Стэйплс-центр», начнется в 06:00 по московскому времени. «Клипперс» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 06 Февраля 2021 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Клипперс»

    «Клипперс» занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету 17 побед и шесть поражений.

    Подопечные Тайрона Лю в целом играют успешно, провалив всего две из последних 13 игр регулярного чемпионата.

    Накануне калифорнийцы без особых проблем расправились с «Кливлендом» (121:99), когда Пол Джордж набрал 36 очков, а Кавай Леонард — 24.

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    В лазарете «Клипперс» находятся Джей Скрабб и Патрик Беверли.

    «Бостон»

    «Бостон» идет четвертым в турнирной таблице Восточной конференции с 11 победами и девятью поражениями.

    С середины января, когда у игроков команды был обнаружен коронавирус, подопечные Брэда Стивенса чувствуют себя не в своей тарелке. За этот период они выиграли всего четыре встречи.

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    • В своем последнем матче «Селтикс» потерпели поражение от «Сакраменто» (111:116), реализовав всего 11 трехочковых из 33.

    «Бостон» пока не может рассчитывать на Маркуса Смарта, а участие в матче Пэйтона Притчарда и Ромео Лэнгфорда остается под вопросом.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Клипперс» — 1.56, победа «Бостона» — 2.90.

    Факты говорят о том, что калифорнийцы должны выигрывать встречу, но мы бы не стали делать поспешные выводы.

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    Да, состав «Клипперс» настолько силен, что позволяет им считаться претендентами на титул, но недавнее поражение от «Бруклина» (120:124) показало, что коллектив из Лос-Анджелеса тоже далек от идеала.

    «Селтикс» выбились из ритма из-за вмешательства коронавируса, однако они представляют опасность, если Тейтум и Браун чувствуют уверенность.

    Если бы у гостей был здоров Смарт, можно было бы поставить на их триумф, а так ограничимся небольшой плюсовой форой. Наш прогноз и ставка — «победа "Бостона" с форой +5,5» за 1.86.

    Можно также попробовать ставку «индивидуальный тотал "Бостона" больше 107,5» за 1.76.

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