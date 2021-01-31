«Чикаго»
«Чикаго» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции с семью победами и десятью поражениями.
В двух последних матчах баскетболисты «Буллз» потерпели неудачи, хотя до этого выиграли три встречи подряд.
Пару дней назад подопечные Билли Донована на домашней арене уступили «Бостону» (103:119), несмотря на 30 очков Зака Лавина.
Среди травмированных у «Чикаго» значатся Адам Мокока и Уэнделл Картер.
«Портленд»
«Портленд» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, выиграв девять из 17 матчей.
На этой неделе команда Терри Стотса проиграла «Оклахоме» (122:125) и «Хьюстону» (101:104), подтвердив, что частично находится в кризисе.
Проблемы «Трейл Блейзерс» отчасти связаны с кадровыми проблемами, ведь после травм восстанавливаются Си Джей Макколлум, Юсуф Нуркич и Зак Коллинс, а Деррик Джонс и Роберт Ковингтон не набрали оптимальную форму.
За всех приходится отдуваться Дамиану Лилларду, который в двух последних матчах записал себе в актив 56 очков, 19 результативных передач и 10 подборов.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Чикаго» — 1.93, победа «Портленда» — 2.14.
Пожалуй, мы согласимся с экспертами. «Буллз» в последнее время играют хорошо за счет качественной глубины состава.
«Лиллард против Лавина» — громкая вывеска, но у «Чикаго» есть нечто большее, чем просто Лавин, тогда как «Портленд» может похвастаться лишь фантастическим Лиллардом, а остальные слишком нестабильны. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».
Также можно попробовать ставку «индивидуальный тотал "Портленда" меньше 116,5» за 1.80.