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    Как завершится противостояние Лилларда и Лавина?

    «Чикаго» — «Портленд». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 31 января 2021 года

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    «Чикаго» — «Портленд»: прогноз и ставка
    Зак Лавин
    В воскресенье, 31 января, «Чикаго» примет «Портленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая на арене «Юнайтед-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чикаго»

    «Чикаго» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции с семью победами и десятью поражениями.

    В двух последних матчах баскетболисты «Буллз» потерпели неудачи, хотя до этого выиграли три встречи подряд.

    Пару дней назад подопечные Билли Донована на домашней арене уступили «Бостону» (103:119), несмотря на 30 очков Зака Лавина.

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    Среди травмированных у «Чикаго» значатся Адам Мокока и Уэнделл Картер.

    «Портленд»

    «Портленд» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, выиграв девять из 17 матчей.

    На этой неделе команда Терри Стотса проиграла «Оклахоме» (122:125) и «Хьюстону» (101:104), подтвердив, что частично находится в кризисе.

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    • Проблемы «Трейл Блейзерс» отчасти связаны с кадровыми проблемами, ведь после травм восстанавливаются Си Джей Макколлум, Юсуф Нуркич и Зак Коллинс, а Деррик Джонс и Роберт Ковингтон не набрали оптимальную форму.

    За всех приходится отдуваться Дамиану Лилларду, который в двух последних матчах записал себе в актив 56 очков, 19 результативных передач и 10 подборов.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Чикаго» — 1.93, победа «Портленда» — 2.14.

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    Пожалуй, мы согласимся с экспертами. «Буллз» в последнее время играют хорошо за счет качественной глубины состава.

    «Лиллард против Лавина» — громкая вывеска, но у «Чикаго» есть нечто большее, чем просто Лавин, тогда как «Портленд» может похвастаться лишь фантастическим Лиллардом, а остальные слишком нестабильны. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Также можно попробовать ставку «индивидуальный тотал "Портленда" меньше 116,5» за 1.80.

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