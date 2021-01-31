В воскресенье, 31 января, «Чикаго» примет «Портленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая на арене «Юнайтед-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Чикаго» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чикаго»

«Чикаго» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции с семью победами и десятью поражениями.

В двух последних матчах баскетболисты «Буллз» потерпели неудачи, хотя до этого выиграли три встречи подряд.

Пару дней назад подопечные Билли Донована на домашней арене уступили «Бостону» (103:119), несмотря на 30 очков Зака Лавина.

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Среди травмированных у «Чикаго» значатся Адам Мокока и Уэнделл Картер.

«Портленд»

«Портленд» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции, выиграв девять из 17 матчей.

На этой неделе команда Терри Стотса проиграла «Оклахоме» (122:125) и «Хьюстону» (101:104), подтвердив, что частично находится в кризисе.

Проблемы «Трейл Блейзерс» отчасти связаны с кадровыми проблемами, ведь после травм восстанавливаются Си Джей Макколлум, Юсуф Нуркич и Зак Коллинс, а Деррик Джонс и Роберт Ковингтон не набрали оптимальную форму.

За всех приходится отдуваться Дамиану Лилларду, который в двух последних матчах записал себе в актив 56 очков, 19 результативных передач и 10 подборов.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Чикаго» — 1.93, победа «Портленда» — 2.14.

Пожалуй, мы согласимся с экспертами. «Буллз» в последнее время играют хорошо за счет качественной глубины состава.

«Лиллард против Лавина» — громкая вывеска, но у «Чикаго» есть нечто большее, чем просто Лавин, тогда как «Портленд» может похвастаться лишь фантастическим Лиллардом, а остальные слишком нестабильны. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Также можно попробовать ставку «индивидуальный тотал "Портленда" меньше 116,5» за 1.80.