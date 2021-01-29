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    «Хьюстон» — «Портленд». Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 29 января 2021 года

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    «Хьюстон» — «Портленд»: прогноз и ставка
    Дамиан Лиллард
    В пятницу, 29 января, «Хьюстон» примет «Портленд» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Тойота-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Хьюстон» — «Портленд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Хьюстон»

    «Хьюстон» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету семь побед и девять поражений.

    Несмотря на потерю Джеймса Хардена в результате обмена, «Рокетс» не опускают рук и ведут борьбу за попадание в плей-офф, о чем говорят их победы в трех последних матчах.

    Накануне подопечные Стивена Сайласа обыграли «Вашингтон» (107:88). Самым результативным стал Джон Уолл с 24 очками, Виктор Оладипо и Эрик Гордон набрали по 20 баллов, а Демаркус Казинс отметился дабл-даблом из 19 очков и 11 подборов.

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    У «Хьюстона» залечивают травмы Кевин Портер и Данте Экзам.

    «Портленд»

    «Портленд» расположился на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции с девятью победами и семью поражениями.

    В пяти последних матчах команда Терри Стоттса потерпела сразу три поражения, а все из-за серьезных кадровых проблем.

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    • Так, до марта за «Трейл Блейзерс» не сыграют Си Джей Макколлум, Юсуф Нуркич и Зак Коллинс. Также под вопросом находится участие в ближайшей встрече Родни Худа и Роберта Ковингтона.

    В своем последнем матче «Портленд» уступил «Оклахоме» (122:125), несмотря на дабл-дабл Дамиана Лилларда из 26 очков и 10 передач.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Хьюстона» — 1.76, победа «Портленда» — 2.13.

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    «Трейл Блейзерс» — стабильно крепкая команда Западной конференции последних нескольких лет, но без трех игроков стартовой пятерки им придется несладко в Техасе.

    «Рокетс» в последнее время лучше бросают и собирают больше подборов, успевая при этом хорошо обороняться, так что наш прогноз и ставка — «победа "Хьюстона" с форой -3,5» за 2.05.

    Также можно поставить на то, что гости не наберут больше 109 очков, потому что «Хьюстон» действительно повысил качество игры в обороне.

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