Во вторник, 26 января, «Бруклин» примет «Майами» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бруклин» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бруклин»

«Бруклин» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету десять побед и восемь поражений.

Несмотря на статус одного из главных претендентов на титул в этом сезоне, «Нетс» пока выступают с переменным успехом, а их самая продолжительная победная серия насчитывала всего четыре матча.

Ранее на этой неделе подопечные Стива Нэша дважды подряд сенсационно уступили «Кливленду» (135:147 ОТ и 113:125), но затем реабилитировались в игре с «Майами» (128:124), когда Кевин Дюрант набрал 31 очко, а Кайри Ирвинг — 28.

Все прогнозы на НБА

После травм у «Бруклина» восстанавливаются Николас Клэкстон и Спенсер Динвидди.

«Майами»

«Майами» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с шестью победами и девятью поражениями.

Финалист прошлого сезона пока не оправдывает надежд болельщиков, хотя на этой неделе и успел порадовать победами в матчах с «Детройтом» (113:107) и «Торонто» (111:102).

В своем последнем матче баскетболисты «Хит» уступили «Бруклину» (124:128), несмотря на 41 очко Эдриса Адебайо.

В лазарете «Майами» находятся Крис Силва, Эйвери Брэдли, Джимми Батлер, Морис Харклесс, Мейерс Леонард, Тайлер Хирро и Джастис Уинслоу.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.31, победа «Майами» — 4.40.

Недавняя встреча этих команд показала, что «Хит» очень тяжело на равных соперничать с «Нетс», имея переполненный лазарет.

Играя без Батлера и Хирро, «Майами» в основном пришлось полагаться на Адебайо, но вряд ли он способен выдать два матча подряд с показателем 40+.

Да, у «Нетс» тоже есть некоторые проблемы. Например, с глубиной состава и тем, как Дюрант, Ирвинг и Джеймс Харден буду делить мяч. Но все же они не так критичны, как у соперника. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -7,5» за 1.85.

Также можно попробовать «индивидуальный тотал "Бруклина" больше 121,5» за 1.96. «Нетс» легко перешагнут эту отметку, если Харден сыграет активнее на завершающей стадии.