ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Златан Ибрагимович«Милан» попал под каток. И все же стал зимним чемпионом Дастин ПорьеПорье ответил за поражение семилетней давности. Конор впервые проиграл нокаутом «Реал»Примера. «Реал» разгромил «Алавес», «Барселона» одолела «Эльче»
  • 22:00
    • «МЮ» выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии
  • 20:55
    • «Лилль» обыграл «Ренн» и догнал ПСЖ
  • 20:09
    • «Барселона» обыграла в гостях «Эльче»
  • 19:38
    • «Лестер» и «Бернли» вышли в 1/8 финала Кубка Англии
  • 19:29
    • Дубль Мюллера помог «Баварии» разгромить «Шальке»
  • 18:31
    • Елистратов выиграл многоборье на ЧЕ по шорт-треку, у Просвирновой — бронза
  • 17:43
    • Йоханнес Бе — победитель масс-старта на этапе КМ в Антхольце
    Все новости спорта

    Воспользуется ли «Бруклин» кадровыми проблемами «Майами»?

    «Бруклин» — «Майами». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 26 января 2021 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Бруклин Нетс Прогнозы на Майами Хит
    Прогноз и ставки на «Бруклин» — «Майами»
    Джо Харрис и Кайри Ирвинг
    Во вторник, 26 января, «Бруклин» примет «Майами» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Барклайс-центр», начнется в 03:30 по московскому времени. «Бруклин» — «Майами»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бруклин»

    «Бруклин» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея на своем счету десять побед и восемь поражений.

    Несмотря на статус одного из главных претендентов на титул в этом сезоне, «Нетс» пока выступают с переменным успехом, а их самая продолжительная победная серия насчитывала всего четыре матча.

    Ранее на этой неделе подопечные Стива Нэша дважды подряд сенсационно уступили «Кливленду» (135:147 ОТ и 113:125), но затем реабилитировались в игре с «Майами» (128:124), когда Кевин Дюрант набрал 31 очко, а Кайри Ирвинг — 28.

    Все прогнозы на НБА

    После травм у «Бруклина» восстанавливаются Николас Клэкстон и Спенсер Динвидди.

    «Майами»

    «Майами» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с шестью победами и девятью поражениями.

    Финалист прошлого сезона пока не оправдывает надежд болельщиков, хотя на этой неделе и успел порадовать победами в матчах с «Детройтом» (113:107) и «Торонто» (111:102).

  • «Милан» попал под каток. И все же стал зимним чемпионом
  • «Россонери» потерпели крупное поражение от «Аталанты»
  • Сегодня

    • В своем последнем матче баскетболисты «Хит» уступили «Бруклину» (124:128), несмотря на 41 очко Эдриса Адебайо.

    В лазарете «Майами» находятся Крис Силва, Эйвери Брэдли, Джимми Батлер, Морис Харклесс, Мейерс Леонард, Тайлер Хирро и Джастис Уинслоу.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Бруклина» — 1.31, победа «Майами» — 4.40.

    100$ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Недавняя встреча этих команд показала, что «Хит» очень тяжело на равных соперничать с «Нетс», имея переполненный лазарет.

    Играя без Батлера и Хирро, «Майами» в основном пришлось полагаться на Адебайо, но вряд ли он способен выдать два матча подряд с показателем 40+.

    Да, у «Нетс» тоже есть некоторые проблемы. Например, с глубиной состава и тем, как Дюрант, Ирвинг и Джеймс Харден буду делить мяч. Но все же они не так критичны, как у соперника. Наш прогноз и ставка — «победа "Бруклина" с форой -7,5» за 1.85.

    Также можно попробовать «индивидуальный тотал "Бруклина" больше 121,5» за 1.96. «Нетс» легко перешагнут эту отметку, если Харден сыграет активнее на завершающей стадии.

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Парма — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Вашингтон — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Эвертон — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.42
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Калгари — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Аризона — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 00:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сантос — Гойас
  • Футбол
  • Завтра в 00:15
    •  1.97
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Даллас — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Милуоки — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Эден Азар
  • Трансферный дайджест. 12-18 января
    • 20:22 18/01/2021     Будущее Месси остается неопределенным
  • «Барселона»: борьба за власть и судьбу Месси
    • 05:57 21/01/2021     Криштиану Роналду
  • Роналду, Пеле или Бицан? Кто является лучшим бомбардиром всех времен?
    • Вчера в 20:04
    «Бруклин» — «Майами»: прогноз и ставка на матч 26.01.2021 в 03:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.85.
    • Играть Казино, слоты, киберспортБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры