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    Выиграет ли «Сан-Антонио» у явного аутсайдера?

    «Миннесота» — «Сан-Антонио». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 10 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Сан-Антонио»
    Демар Дерозан
    В воскресенье, 10 января, «Миннесота» у себя дома сыграет с «Сан-Антонио» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на арене «Таргет-центр», начнется в 04:00 по московскому времени. «Миннесота» — «Сан-Антонио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Баскетбол. НБА 11 Января 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 2.65
  • X
  • 2
  • 1.42
  • Ставка!
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    «Миннесота»

    «Миннесота» занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея на своем счету две победы и шесть поражений.

    «Тимбервулвз» стартовали с двух побед, когда выиграли у «Детройта» (111:101) и «Юты» (116:111).

    Однако затем наступил кризис, во время которого «волки» проиграли шесть матчей подряд, уступив «Лейкерс» (91:127), «Клипперс» (101:124), «Вашингтону» (109:130), «Денверу» (109:124) и «Портленду» (117:135).

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    Причиной этого провала, вероятно, стала травма лидера команды Карла-Энтони Таунса. Также в лазарете находятся Джош Окоджи и Джейлен Ноуэлл.

    «Сан-Антонио»

    «Сан-Антонио» идет десятым в турнирной таблице Западной конференции с четырьмя победами и четырьмя поражениями.

    Как и ближайший соперник, подопечные Грегга Поповича стартовали с двух побед, обыграв «Мемфис» (131:119) и «Торонто» (119:114).

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    • Затем наступил спад, в результате которого «Сперс» дважды уступили «Лейкерс» (107:121 и 103:109), по разу — «Нью-Орлеану» (95:98) и «Юте» (109:130).

    Впрочем, в двух последних матчах техасцы справились с «Клипперс» (116:113) и «Лейкерс» (118:109), показав, что они в полном порядке.

    После травм у «Сан-Антонио» восстанавливаются Деррик Уайт, Куинндари Уэзерспун и Дрю Юбэнкс.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Сан-Антонио» — 1.45, победа «Миннесоты» — 3.20.

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    Полагаем, что в этой паре все довольно очевидно. «Сперс» отлично выступают в этом сезоне, обыгрывая даже самых сильных противников.

    В то же время «Тимбервулвз», оставшись без Таунса, явно не понимают, как нужно действовать на площадке, в связи с чем регулярно проигрывают, притом их отставание к финальной сирене зачастую составляет не меньше 20 баллов.

    Исходя из этого, наш прогноз и ставка — «победа "Сан-Антонио" с форой -6,5» за 1.93.

    Еще один вариант — «гости выиграют гонку до 20 очков» за 1.61. Надеемся, что техасцы завладеют инициативой уже с первых минут.

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