Российский провал и североамериканский триумф

Разочарование — это, пожалуй, самое подходящее слово, которым можно описать выступление сборной России на МЧМ. В Канаду команда Игоря Ларионова отправилась в статусе одного из главных фаворитов. И причин рассчитывать на максимальный результат было действительно немало.

Абсолютно все были уверены, что у российской «молодежки» лучший вратарь на турнире, но оказалось, что это далеко не так. Ярослав Аскаров не выручил.

В отличие от канадцев и американцев, у которых, по сути, не было никакой игровой практики перед МЧМ, сборная России провела полноценную подготовку, в том числе триумфально выступила на Кубке Карьяла, выиграв у взрослых команд Швеции, Финляндии и Чехии. В итоге получилось так, что после этого успеха «молодежка» слегка переоценила свои возможности.

Уже по ходу группового этапа стало ясно, что сборная России не так хороша, как о ней говорили перед стартом турнира. Но победы над США и Швецией давали законный повод подальше гнать от себя эти мысли — в плей-офф все будет в порядке. Да и смысл перед решающими матчами раскрывать все карты?

Однако игра и результаты команды в плей-офф стали настоящим ударом по репутации российского хоккея. В четвертьфинале «молодежка» с трудом выиграла у немцев, а потом попала под канадский каток. 0:5 в матче с Канадой в очередной раз напомнили, что наш хоккей срочно нуждается в реформах. Звучит банально, но это единственный вывод, который напрашивается после столько унизительного поражения.

