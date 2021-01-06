Российский провал и североамериканский триумф

В Канаде этой ночью завершился молодежный чемпионат мира. Сборная России впервые с 2018 года осталась без медалей. В матче за третье место команда Игоря Ларионова капитулировала перед сборной Финляндии (1:4). Чуть ниже — небольшие итоги очень важного турнира.

Провал российского хоккея

Разочарование — это, пожалуй, самое подходящее слово, которым можно описать выступление сборной России на МЧМ. В Канаду команда Игоря Ларионова отправилась в статусе одного из главных фаворитов. И причин рассчитывать на максимальный результат было действительно немало.

Абсолютно все были уверены, что у российской «молодежки» лучший вратарь на турнире, но оказалось, что это далеко не так. Ярослав Аскаров не выручил.

В отличие от канадцев и американцев, у которых, по сути, не было никакой игровой практики перед МЧМ, сборная России провела полноценную подготовку, в том числе триумфально выступила на Кубке Карьяла, выиграв у взрослых команд Швеции, Финляндии и Чехии. В итоге получилось так, что после этого успеха «молодежка» слегка переоценила свои возможности.

Уже по ходу группового этапа стало ясно, что сборная России не так хороша, как о ней говорили перед стартом турнира. Но победы над США и Швецией давали законный повод подальше гнать от себя эти мысли — в плей-офф все будет в порядке. Да и смысл перед решающими матчами раскрывать все карты?

Однако игра и результаты команды в плей-офф стали настоящим ударом по репутации российского хоккея. В четвертьфинале «молодежка» с трудом выиграла у немцев, а потом попала под канадский каток. 0:5 в матче с Канадой в очередной раз напомнили, что наш хоккей срочно нуждается в реформах. Звучит банально, но это единственный вывод, который напрашивается после столько унизительного поражения.

Еще одной пощечиной стал матч за третье место. «Молодежка» безвольно уступила сборной Финляндии (1:4). Команда оказалась не готова ни физически, ни тактически, ни морально. Полный провал.

Проиграв полуфинал и матч за третье место с общим счетом 1:9, Россия впервые с 2018 года осталась без медалей МЧМ.

Будущее Ларионова

В ближайшее время главным людям в федерации хоккея России предстоит принять непростое решение — либо оставить на посту тренера Игоря Ларионова, либо искать ему замену.

Понятно, что основная проблема заключается в самой системе, но глупо отрицать, что Ларионов тоже не справился со своей задачей. В самых важных матчах «молодежка» выглядела чересчур слабо. В том числе ментально. Команде не хватило характера. При Брагине такой проблемы точно не было.

При этом Ларионов четко заявил, что не намерен отказываться от своего стиля. Если он останется, команда продолжит «играть в атаку, а не отсиживаться сзади», поскольку «бороться и обороняться — это не стиль современной сборной России».

Что из себя представляет атака сборной России? Это всего лишь три заброшенные шайбы в трех матчах плей-офф, две из которых — в ворота Германии.

Очень смелые слова, которые должны быть тщательно проанализированы. МЧМ показал, что с таким хоккеем России будет крайне сложно подвинуть не только Канаду и США, но и тех же финнов.

Североамериканский триумф

Можно не сомневаться, что в ФХР прислушаются к словам Ларионова о преданности своему стилю, несмотря на то, что в лучший хоккей сейчас играют в Северной Америке. И тот же Ларионов, как ни странно, это понимает, но даже после ужасных матчей все равно делает очень странные заявления. Паника? Возможно.

Как минимум половина канадских и американских игроков просто киборги на фоне тех же россиян. Можно не сомневаться, что эти парни уже сейчас готовы к НХЛ.

Победу в североамериканском финале одержала сборная США, обыгравшая канадцев со счетом 2:0. И это еще одно подтверждение, что залог успеха в игре с Канадой совсем не в комбинационном хоккее. Ни разу не пропустить от канадцев — это почти подвиг, к которому сейчас готовы только американцы, которые четко придерживаются основных принципов современного хоккея, построенном на силе и скорости. Движение шайбы у тех же канадцев было такое, что у российских хоккеистов в какие-то моменты просто начинала кружиться голова.

К такому хоккею нужно стремиться и российской «молодежке», но через год, по всей видимости, мы снова увидим команду, которая будет пытаться играть красиво, но без шансов на победу.

Кстати, последний раз молодежная сборная России выигрывала чемпионат мира десять лет назад.

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