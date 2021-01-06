Ларионов: Аскаров станет звездой и будет играть в НХЛ

Главный тренер молодежной сборной России по хоккеювыразил уверенность в том, что основной вратарь командыв будущем станет настоящей звездой и будет выступать в НХЛ.

«Аскаров — молодой игрок, высокие ожидания. Я никогда не сомневался в этом парне, он будет большой суперзвездой в России и НХЛ. Это игра сантиметров и отскоков.

Он хорошо провёл турнир, один из лучших игроков в нашей команде. Он сыграет на МЧМ в следующем году и будет ещё лучше», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

Сборная России проиграла финнам в матче за бронзовые медали со счетом 1:4. Аскаров в семи играх пропустил 15 шайб, отразив при этом 159 бросков (91,38%). 0