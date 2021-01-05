Закономерная капитуляция. Канада безжалостно расправилась с российской «молодежкой»

Минувшей ночью молодежная сборная России потерпела сокрушительное поражение от Канады в полуфинале чемпионата мира. 0:5 — чуда не произошло. Счет говорит сам за себя, но мы все-таки попытаемся понять, как так получилось и надо ли кого-то в этом винить.

Десять лет без «золота»

Пятого января, то есть как раз сегодня, исполняется ровно десять лет с момента последнего триумфа молодежной сборной России на чемпионате мира. В 2011 году «молодежка» под руководством Валерия Брагина выиграла в финале у Канады со счетом 5:3. И самая невероятная подробность заключается в том, что перед третьим периодом канадцы вели 3:0, а россиян, по сути, вообще не было видно. Мы до сих пор точно не знаем, что произошло в нашей раздевалке перед заключительной 20-минуткой, но на лед вернулась совершенно другая команда, вонзившая в канадские ворота пять шайб. Легендарный матч. За ту команду играли Артемий Панарин, Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов — будущие звезды НХЛ.

Увы, повторить успех десятилетней давности и заодно прервать затянувшуюся серию без побед на МЧМ в этом году уже не получится. Канадцы уничтожили команду Игоря Ларионова. Абсолютно закономерная капитуляция.

Неприятная тенденция

Ночной разгром в Эдмонтоне еще раз напомнил, что с российским хоккеем точно что-то не так. С одной стороны, не все так печально, как сказал, Роман Ротенберг: «У России есть стабильность. 10 раз за 11 последних лет играли в полуфинале». Но, если что, финны, например, за это время трижды выигрывали молодежный чемпионат мира. Как и канадцы, кстати. В такой ситуации даже как-то неуместно говорить о стабильности.

Очередное поражение от Канады — это еще один признак не самой приятной тенденции. Сборной России постоянно чего-то не хватает, причем не только на уровне молодежных команд. И в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится.

Первый период стал ключевым

Сложно и неправильно предъявлять претензии профессионалам (никакого сарказма, если что), но один момент действительно вызывает недоумение. Безобразная игра сборной на первых минутах стала ключевым моментом всего матча. И напрашивается вопрос: неужели «молодежка» и ее тренерский штаб во главе с Игорем Ларионовым не понимали, что Канада с первых минут понесется на чужие ворота? Другого сценария в матчах с канадцами никогда не будет. Но Россия начала очень робко — и это шокировало. Первые несколько минут стали настоящей катастрофой. И дело не только в пропущенной шайбе — это не так уж и критично, если ты знаешь, что делать. Но команда Ларионова просто растерялась. 0:3 после первого периода — это приговор.

ICYMI: A penalty shot, recalled goal, and a shut out for Devon Levi were just a few of the moments that sent @hc_wjc to the GOLD MEDAL GAME.

Watch more 👇 #WorldJuniors pic.twitter.com/3oVmBikWUr — IIHF (@IIHFHockey) January 5, 2021

Возможно, Ларионову следовало взять тайм-аут после первого гола Канады. Нужно было хоть что-то делать, но тренерский штаб почему-то решил не вмешиваться. Наверное, просто побоялись показать, что оказались не готовы к такому развитию событий. Ну и зря. Вообще не факт, что эта пауза хоть как-то помогла бы, но просто так наблюдать за этим избиением — это вообще не вариант.

Виноват ли Ларионов?

Очевидно, что Канаду уже не удивить красивым, комбинационным хоккеем. Такой стиль пока еще работает в игре со шведами, австрийцами, но не против североамериканцев. На групповом этапе россияне, к слову, еще и США обыгрывали, не только Швецию и Австрию, никто об этом не забывает, но есть подозрение, что в плей-офф американцы действовали бы совершенно иначе, и, соответственно, итог был бы таким же, как и против Канады.

Скорость, мощь и дисциплина — вот главные критерии современного хоккея. Команда Ларионова в такой хоккей не играет. А это значит, что у нее нет ни малейших шансов на успех против Канады. Лучше просто, но зато надежно, а тем более с Канадой. Но, видимо, «молодежка» хотела доказать, что российский хоккей жив, попыталась доказать, что наш стиль конкурентоспособен.

В общем, план Ларионова полностью провалился. Но вряд ли в этом поражении стоит винить тренерский штаб. Будем говорить как есть: Ларионову досталась не самая талантливая команда. На данный момент это лучшая хоккейная молодежь России, но до канадских сверстников ей очень далеко. Звучит обидно, но это правда.

Главный тренер и игроки молодёжки — о матче с канадцами в полуфинале МЧМ: https://t.co/7oMZvYLs54#россиявмоемсердце pic.twitter.com/BuM9Hp8JN3 — Хоккей России (@russiahockey) January 5, 2021

Еще перед началом турнира практически все североамериканские СМИ делали акцент на том, что в сборной России нет ярких игроков, способных что-нибудь придумать в сложный момент. Первый раз это хорошо было заметно в матче против Чехии, который завершился неожиданным поражение 0:2. А разгром от Канады только подтвердил правильность этих предположений.

И да, почему-то никто сейчас не говорит о том, что Россия в четвертьфинале с трудом прошла Германию (1:2), тогда как Канада чуть ранее разорвала эту команду, пусть и на групповом этапе. Канадцы забросили в немецкие ворота 16 шайб. Без комментариев, как говорится.

От тренера в молодежном хоккее очень много зависит, сборная России в предыдущие годы неоднократно преодолевала различные сложности не в последнюю очередь благодаря правильным словам Валерия Брагина, который в нужный момент всегда знал, что нужно сказать. Ларионов в этом плане полная противоположность Брагину. Но криком и эмоциями делу не всегда поможешь.

Полуфинал и матч за третье место — это на данный момент предел для российской «молодежки». Ни один другой тренер не смог бы добиться большего с этой сборной. Кстати, в игре за «бронзу» соперником команды Ларионова станут финны. И это не менее принципиальный матч, чем с Канадой.

Виноваты ли судьи?

Всегда есть соблазн сказать, что в поражении виноваты неверные решения рефери. Но будем откровенны, до 0:4 все было четко, никаких спорных решений, непонятных удалений — канадские судьи отлично справлялись со своей работой.

Единственный спорный момент случился в конце второго периода, когда сборная России получила две минуты большинства. В одной из атак Михаил Абрамов вогнал шайбу в канадские ворота, но после видеопросмотра гол был отменен из-за офсайда.

After Russia scored their first goal, Canada challenges for offside and wins. The goal is removed and Canada still leads 4-0 #WorldJuniors pic.twitter.com/SL4eQ1z3kr — TSN (@TSN_Sports) January 5, 2021

Очень спорное решение, в любом другом матче такую шайбу запросто могли засчитать. Но при 0:4 кричать было бы просто глупо кричать, что судьи помешали России сделать камбэк. Нынешняя «молодежка» к таким подвигам просто не готова.

Провал Аскарова

Самый сильный удар по репутации в матче с Канадой получил голкипер Ярослав Аскаров. Именно он, по мнению экспертов, должен был стать лидером сборной на МЧМ. Но в итоге Аскаров — главное разочарование. Ожидания оказались чересчур завышенными, парень не справился, и, в первую очередь, психологически.

Уже по ходу группового этапа стало ясно, что Аскаров далеко не так хорош, как об этом писали перед началом турнира. Впрочем, была надежда, что в плей-офф ситуация изменится. Вратари очень часто начинают «зажигать» как раз в решающих матчах, но эта история не про Аскарова. После матча с Канадой 18-летнему вратарю, скорее всего, придется на какое-то время забыть об НХЛ, несмотря на то, что «Нэшвилл» выбрал его на драфте-2020 под общим 11-м номером. Это уже серьезное доверие, но к НХЛ Аскаров пока точно не готов.

Аскаров и его клюшка стали мемом прямо по ходу игру с Канадой. Кому-то — в основном, конечно, в Северной Америке — было смешно, но на самом деле выглядело это все очень грустно. В моментах со второй и четвертой пропущенными шайбами у Аскарова от волнения вылетела из рук клюшка. У клюшки российского вратаря еще во время игры появился аккаунт в твиттере с очень неприятными для Ярослава шутками.

Аскаров дрогнул, как и вся команда, но его ошибки были очень показательными. В хоккее сложно на что-то рассчитывать, когда вратарь не выручает.

Но самое главное, чтобы теперь Аскарову помогли как можно скорее прийти в себя и забыть этот кошмар. Будет очень печально, если один матч сломает парню карьеру.

Вывод

К сожалению, напрашиваются самые банальные слова: молодежная сборная России оказалась не готова к игре с Канадой. И тут важно понимать, что в любой другой день игра между этими командами все равно завершилась бы в пользу канадцев. Они сейчас лучше абсолютно во всех компонентах этой непростой игры. Поэтому тут надо копать гораздо глубже, а не зацикливаться на отдельных решениях Ларионова или ошибках Аскарова. Эти моменты тоже нельзя оставлять без внимания, но проблема, прежде всего, в самой системе российского хоккея. Надо что-то менять.

Канада — Россия 5:0

0