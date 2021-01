Закономерная капитуляция. Канада безжалостно расправилась с российской «молодежкой»

Пятого января, то есть как раз сегодня, исполняется ровно десять лет с момента последнего триумфа молодежной сборной России на чемпионате мира. В 2011 году «молодежка» под руководством Валерия Брагина выиграла в финале у Канады со счетом 5:3. И самая невероятная подробность заключается в том, что перед третьим периодом канадцы вели 3:0, а россиян, по сути, вообще не было видно. Мы до сих пор точно не знаем, что произошло в нашей раздевалке перед заключительной 20-минуткой, но на лед вернулась совершенно другая команда, вонзившая в канадские ворота пять шайб. Легендарный матч. За ту команду играли Артемий Панарин, Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов — будущие звезды НХЛ.

Увы, повторить успех десятилетней давности и заодно прервать затянувшуюся серию без побед на МЧМ в этом году уже не получится. Канадцы уничтожили команду Игоря Ларионова. Абсолютно закономерная капитуляция.

Ночной разгром в Эдмонтоне еще раз напомнил, что с российским хоккеем точно что-то не так. С одной стороны, не все так печально, как сказал, Роман Ротенберг: «У России есть стабильность. 10 раз за 11 последних лет играли в полуфинале». Но, если что, финны, например, за это время трижды выигрывали молодежный чемпионат мира. Как и канадцы, кстати. В такой ситуации даже как-то неуместно говорить о стабильности.

Очередное поражение от Канады — это еще один признак не самой приятной тенденции. Сборной России постоянно чего-то не хватает, причем не только на уровне молодежных команд. И в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится.

Сложно и неправильно предъявлять претензии профессионалам (никакого сарказма, если что), но один момент действительно вызывает недоумение. Безобразная игра сборной на первых минутах стала ключевым моментом всего матча. И напрашивается вопрос: неужели «молодежка» и ее тренерский штаб во главе с Игорем Ларионовым не понимали, что Канада с первых минут понесется на чужие ворота? Другого сценария в матчах с канадцами никогда не будет. Но Россия начала очень робко — и это шокировало. Первые несколько минут стали настоящей катастрофой. И дело не только в пропущенной шайбе — это не так уж и критично, если ты знаешь, что делать. Но команда Ларионова просто растерялась. 0:3 после первого периода — это приговор.

