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    Закономерная капитуляция. Канада безжалостно расправилась с российской «молодежкой»

    Несколько мыслей после болезненного поражения молодежной сборной России от Канады

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    Молодежная сборная России снова не смогла выиграть ЧМ
    Молодежная сборная России снова не смогла выиграть ЧМ
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    Минувшей ночью молодежная сборная России потерпела сокрушительное поражение от Канады в полуфинале чемпионата мира. 0:5 — чуда не произошло. Счет говорит сам за себя, но мы все-таки попытаемся понять, как так получилось и надо ли кого-то в этом винить.

    Десять лет без «золота»

    Пятого января, то есть как раз сегодня, исполняется ровно десять лет с момента последнего триумфа молодежной сборной России на чемпионате мира. В 2011 году «молодежка» под руководством Валерия Брагина выиграла в финале у Канады со счетом 5:3. И самая невероятная подробность заключается в том, что перед третьим периодом канадцы вели 3:0, а россиян, по сути, вообще не было видно. Мы до сих пор точно не знаем, что произошло в нашей раздевалке перед заключительной 20-минуткой, но на лед вернулась совершенно другая команда, вонзившая в канадские ворота пять шайб. Легендарный матч. За ту команду играли Артемий Панарин, Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов — будущие звезды НХЛ.

    Увы, повторить успех десятилетней давности и заодно прервать затянувшуюся серию без побед на МЧМ в этом году уже не получится. Канадцы уничтожили команду Игоря Ларионова. Абсолютно закономерная капитуляция.

    Неприятная тенденция

    Ночной разгром в Эдмонтоне еще раз напомнил, что с российским хоккеем точно что-то не так. С одной стороны, не все так печально, как сказал, Роман Ротенберг: «У России есть стабильность. 10 раз за 11 последних лет играли в полуфинале». Но, если что, финны, например, за это время трижды выигрывали молодежный чемпионат мира. Как и канадцы, кстати. В такой ситуации даже как-то неуместно говорить о стабильности.

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    Очередное поражение от Канады — это еще один признак не самой приятной тенденции. Сборной России постоянно чего-то не хватает, причем не только на уровне молодежных команд. И в ближайшие годы ситуация вряд ли изменится.

    Первый период стал ключевым

    Сложно и неправильно предъявлять претензии профессионалам (никакого сарказма, если что), но один момент действительно вызывает недоумение. Безобразная игра сборной на первых минутах стала ключевым моментом всего матча. И напрашивается вопрос: неужели «молодежка» и ее тренерский штаб во главе с Игорем Ларионовым не понимали, что Канада с первых минут понесется на чужие ворота? Другого сценария в матчах с канадцами никогда не будет. Но Россия начала очень робко — и это шокировало. Первые несколько минут стали настоящей катастрофой. И дело не только в пропущенной шайбе — это не так уж и критично, если ты знаешь, что делать. Но команда Ларионова просто растерялась. 0:3 после первого периода — это приговор.

    Возможно, Ларионову следовало взять тайм-аут после первого гола Канады. Нужно было хоть что-то делать, но тренерский штаб почему-то решил не вмешиваться. Наверное, просто побоялись показать, что оказались не готовы к такому развитию событий. Ну и зря. Вообще не факт, что эта пауза хоть как-то помогла бы, но просто так наблюдать за этим избиением — это вообще не вариант.

    Виноват ли Ларионов?

    Очевидно, что Канаду уже не удивить красивым, комбинационным хоккеем. Такой стиль пока еще работает в игре со шведами, австрийцами, но не против североамериканцев. На групповом этапе россияне, к слову, еще и США обыгрывали, не только Швецию и Австрию, никто об этом не забывает, но есть подозрение, что в плей-офф американцы действовали бы совершенно иначе, и, соответственно, итог был бы таким же, как и против Канады.

    Скорость, мощь и дисциплина — вот главные критерии современного хоккея. Команда Ларионова в такой хоккей не играет. А это значит, что у нее нет ни малейших шансов на успех против Канады. Лучше просто, но зато надежно, а тем более с Канадой. Но, видимо, «молодежка» хотела доказать, что российский хоккей жив, попыталась доказать, что наш стиль конкурентоспособен.

    В общем, план Ларионова полностью провалился. Но вряд ли в этом поражении стоит винить тренерский штаб. Будем говорить как есть: Ларионову досталась не самая талантливая команда. На данный момент это лучшая хоккейная молодежь России, но до канадских сверстников ей очень далеко. Звучит обидно, но это правда.

    Еще перед началом турнира практически все североамериканские СМИ делали акцент на том, что в сборной России нет ярких игроков, способных что-нибудь придумать в сложный момент. Первый раз это хорошо было заметно в матче против Чехии, который завершился неожиданным поражение 0:2. А разгром от Канады только подтвердил правильность этих предположений.

    И да, почему-то никто сейчас не говорит о том, что Россия в четвертьфинале с трудом прошла Германию (1:2), тогда как Канада чуть ранее разорвала эту команду, пусть и на групповом этапе. Канадцы забросили в немецкие ворота 16 шайб. Без комментариев, как говорится.

    От тренера в молодежном хоккее очень много зависит, сборная России в предыдущие годы неоднократно преодолевала различные сложности не в последнюю очередь благодаря правильным словам Валерия Брагина, который в нужный момент всегда знал, что нужно сказать. Ларионов в этом плане полная противоположность Брагину. Но криком и эмоциями делу не всегда поможешь.

    Полуфинал и матч за третье место — это на данный момент предел для российской «молодежки». Ни один другой тренер не смог бы добиться большего с этой сборной. Кстати, в игре за «бронзу» соперником команды Ларионова станут финны. И это не менее принципиальный матч, чем с Канадой.

    Виноваты ли судьи?

    Всегда есть соблазн сказать, что в поражении виноваты неверные решения рефери. Но будем откровенны, до 0:4 все было четко, никаких спорных решений, непонятных удалений — канадские судьи отлично справлялись со своей работой.

    Единственный спорный момент случился в конце второго периода, когда сборная России получила две минуты большинства. В одной из атак Михаил Абрамов вогнал шайбу в канадские ворота, но после видеопросмотра гол был отменен из-за офсайда.

    Очень спорное решение, в любом другом матче такую шайбу запросто могли засчитать. Но при 0:4 кричать было бы просто глупо кричать, что судьи помешали России сделать камбэк. Нынешняя «молодежка» к таким подвигам просто не готова.

    Провал Аскарова

    Самый сильный удар по репутации в матче с Канадой получил голкипер Ярослав Аскаров. Именно он, по мнению экспертов, должен был стать лидером сборной на МЧМ. Но в итоге Аскаров — главное разочарование. Ожидания оказались чересчур завышенными, парень не справился, и, в первую очередь, психологически.

    Уже по ходу группового этапа стало ясно, что Аскаров далеко не так хорош, как об этом писали перед началом турнира. Впрочем, была надежда, что в плей-офф ситуация изменится. Вратари очень часто начинают «зажигать» как раз в решающих матчах, но эта история не про Аскарова. После матча с Канадой 18-летнему вратарю, скорее всего, придется на какое-то время забыть об НХЛ, несмотря на то, что «Нэшвилл» выбрал его на драфте-2020 под общим 11-м номером. Это уже серьезное доверие, но к НХЛ Аскаров пока точно не готов.

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    Аскаров дрогнул, как и вся команда, но его ошибки были очень показательными. В хоккее сложно на что-то рассчитывать, когда вратарь не выручает.

    Но самое главное, чтобы теперь Аскарову помогли как можно скорее прийти в себя и забыть этот кошмар. Будет очень печально, если один матч сломает парню карьеру.

    Вывод

    К сожалению, напрашиваются самые банальные слова: молодежная сборная России оказалась не готова к игре с Канадой. И тут важно понимать, что в любой другой день игра между этими командами все равно завершилась бы в пользу канадцев. Они сейчас лучше абсолютно во всех компонентах этой непростой игры. Поэтому тут надо копать гораздо глубже, а не зацикливаться на отдельных решениях Ларионова или ошибках Аскарова. Эти моменты тоже нельзя оставлять без внимания, но проблема, прежде всего, в самой системе российского хоккея. Надо что-то менять.

    Канада — Россия 5:0

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