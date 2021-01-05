Ларионов назвал причины разгромного поражения от Канады

Главный тренер молодежной сборной Россиипрокомментировал поражение от Канады со счетом 0:5 в полуфинале молодежного чемпионата мира 2021 года.

«Мы хорошо начали, провели первые смены в канадской зоне и никак не ожидали получить такой быстрый гол в свои ворота. Потом еще это четырехминутное удаление, после которого счет стал 0:3.

Канадцы, в целом, были свежее, были больше заряжены и играли крайне дисциплинированно. Нам не хватило энергии, усилий или мастерства, чтобы сбить темп, перевернуть игру.

Кричать не собираюсь на ребят, это же сказал и своим ассистентам. Есть спокойный тон, который дойдет до ребят. Найдем возможность поднять команду, подготовить ее к игре за бронзу. У нас есть 24 часа, чтобы подготовиться», — цитирует наставника «Р-Спорт». 0