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    Ларионов назвал причины разгромного поражения от Канады

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России Сборная Канады
    Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение от Канады со счетом 0:5 в полуфинале молодежного чемпионата мира 2021 года.

    Игорь Ларионов
    Игорь Ларионов

    «Мы хорошо начали, провели первые смены в канадской зоне и никак не ожидали получить такой быстрый гол в свои ворота. Потом еще это четырехминутное удаление, после которого счет стал 0:3.

    Канадцы, в целом, были свежее, были больше заряжены и играли крайне дисциплинированно. Нам не хватило энергии, усилий или мастерства, чтобы сбить темп, перевернуть игру.

    Кричать не собираюсь на ребят, это же сказал и своим ассистентам. Есть спокойный тон, который дойдет до ребят. Найдем возможность поднять команду, подготовить ее к игре за бронзу. У нас есть 24 часа, чтобы подготовиться», — цитирует наставника «Р-Спорт». 0

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