Хоккеисты сборной России не попали в символическую сборную МЧМ-2021

Международная федерация хоккея на официальном сайте назвала символическую сборную МЧМ-2021.

Так, лучшим вратарем стал голкипер сборной Канады Девон Леви. Пару защитников составили канадец Боуэн Байрам и финн Вилле Хейнола.

В тройку лучших форвардов попали Дилан Козенс (Канада), Тим Штюцле (Германия) и Тревор Зеграс (США). Последний был признан самым ценным игроком МЧМ-2021, набравший в семи матчах 18 (7+11) очков.

Отметим, что ни один игрок из сборной России не попал в символические команды по итогам турнира.

Напомним, чемпионом мира стала сборная США, обыгравшая Канаду в финале со счетом 2:0. Третье место заняла команда Финляндии, которая в матче за третье место победила Россию (4:1). 0