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    • Хоккеисты сборной России не попали в символическую сборную МЧМ-2021
    Все новости спорта

    Хоккеисты сборной России не попали в символическую сборную МЧМ-2021

    Хоккей Молодежный чемпионат мира по хоккею Сборная России
    Международная федерация хоккея на официальном сайте назвала символическую сборную МЧМ-2021.

    Хоккеисты сборной России
    Хоккеисты сборной России

    Так, лучшим вратарем стал голкипер сборной Канады Девон Леви. Пару защитников составили канадец Боуэн Байрам и финн Вилле Хейнола.

    В тройку лучших форвардов попали Дилан Козенс (Канада), Тим Штюцле (Германия) и Тревор Зеграс (США). Последний был признан самым ценным игроком МЧМ-2021, набравший в семи матчах 18 (7+11) очков.

    Отметим, что ни один игрок из сборной России не попал в символические команды по итогам турнира.

  • Американец Зеграс — самый ценный игрок МЧМ-2021
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    • Напомним, чемпионом мира стала сборная США, обыгравшая Канаду в финале со счетом 2:0. Третье место заняла команда Финляндии, которая в матче за третье место победила Россию (4:1). 0

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