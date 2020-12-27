«Вашингтон» — «Орландо». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 27 декабря 2020 года

В воскресенье, 27 декабря, «Вашингтон» на домашней арене примет «Орландо» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на «Капитал Уан Арене», начнется в 03:00 по московскому времени. Прогноз на «Вашингтон» — «Орландо».

«Вашингтон»

«Вашингтон» начал новый сезон с выездного поражения от «Филадельфии» со счетом 107:113.

Несмотря на неудачу, подопечные Скотта Брукса оставили приятное впечатление, в том числе Рассел Уэстбрук, оформивший трипл-дабл.

Уэстбрук не только эффективно набирал очки и собирал подборы, но и делился мячом с Брэдли Билом, набравшим 31 балл.

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В лазарете «Вашингтона» находится только японский форвард Руи Хатимура.

«Орландо»

Баскетболисты «Орландо» удивили, когда в своем стартовом матче регулярного чемпионата обыграли «Майами» со счетом 113:107.

На площадке блистали Эван Фурнье и Аарон Гордон. Первый забросил с игры 9 из 13 бросков, а второй — 8 из 11, что можно считать потрясающим достижением.

Отдельно стоит похвалить оборону «Мэджик», позволившую «Хит» забросить всего 7 трехочковых из 20.

После травм у «Орландо» восстанавливаются Джонатан Айзек, Аль-Фарук Амину и Джеймс Эннис.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вашингтона» — 1.90, победа «Орландо» — 2.14.

Что-то нам подсказывают, что аналитики недооценивают «Уизардс», которые хоть и проиграли свою стартовую встречу, но очень достойно смотрелись на фоне «Филадельфии».

Самое главное, что Уэстбрук сыгрался с Билом, что должно помочь команде в будущем, когда придется бороться за выход в плей-офф.

А вот «Мэджик» переоценены после победы над «Майами», и на этом, как нам кажется, можно сыграть. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

Если говорить о набранных очках, то возьмем «тотал меньше 228,5» за 1.90. Обе команды запомнились хорошей игрой в обороне в дебютных матчах, так что, надеемся, продолжат в том же духе. 0