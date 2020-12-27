ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельНеизбежное решение. В Париже решились сменить Тухеля на Почеттино Тео Эрнандес принес победу «Милану»«Милан» творит историю и продолжает мечтать о скудетто Выходные и рабочие дни в 2021Выходные и рабочие дни в 2021. Плюс спортивный календарь
  • 23:45
    • Бенитес может сменить Тедеско в «Спартаке»
  • 21:26
    • «Локомотив» забросил шесть шайб в ворота «Сочи»
  • 17:33
    • Коляда — чемпион России по фигурному катанию
  • 15:49
    • Ковальчук стал игроком «Авангарда»
  • 15:14
    • Широкова приговорили к 100 часам общественных работ
  • 14:49
    • Степанова и Букин стали чемпионами России в танцах на льду
  • 14:24
    • Тедеско останется в «Спартаке» до конца сезона
    Все новости спорта

    Выиграет ли «Вашингтон» у переоцененного «Орландо»?

    «Вашингтон» — «Орландо». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 27 декабря 2020 года

    Прогнозы на баскетбол Прогнозы на НБА Прогнозы на Вашингтон Уизардс Прогнозы на Орландо Мэджик
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Орландо»
    Рассел Уэстбрук
    В воскресенье, 27 декабря, «Вашингтон» на домашней арене примет «Орландо» в рамках регулярного чемпионата НБА. Встреча, которая пройдет на «Капитал Уан Арене», начнется в 03:00 по московскому времени. Прогноз на «Вашингтон» — «Орландо».

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» начал новый сезон с выездного поражения от «Филадельфии» со счетом 107:113.

    Несмотря на неудачу, подопечные Скотта Брукса оставили приятное впечатление, в том числе Рассел Уэстбрук, оформивший трипл-дабл.

    Уэстбрук не только эффективно набирал очки и собирал подборы, но и делился мячом с Брэдли Билом, набравшим 31 балл.

    Все прогнозы на НБА

    В лазарете «Вашингтона» находится только японский форвард Руи Хатимура.

    «Орландо»

    Баскетболисты «Орландо» удивили, когда в своем стартовом матче регулярного чемпионата обыграли «Майами» со счетом 113:107.

    На площадке блистали Эван Фурнье и Аарон Гордон. Первый забросил с игры 9 из 13 бросков, а второй — 8 из 11, что можно считать потрясающим достижением.

  • Вырвались из «пузыря». НБА стартует в более привычном формате
  • Сезон не будет привычно длинным, но есть надежда, что вернутся зрители
  • 22/12/2020

    • Отдельно стоит похвалить оборону «Мэджик», позволившую «Хит» забросить всего 7 трехочковых из 20.

    После травм у «Орландо» восстанавливаются Джонатан Айзек, Аль-Фарук Амину и Джеймс Эннис.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вашингтона» — 1.90, победа «Орландо» — 2.14.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 100ПолучитьБонус для новых игроков1xbet

    Что-то нам подсказывают, что аналитики недооценивают «Уизардс», которые хоть и проиграли свою стартовую встречу, но очень достойно смотрелись на фоне «Филадельфии».

    Самое главное, что Уэстбрук сыгрался с Билом, что должно помочь команде в будущем, когда придется бороться за выход в плей-офф.

    А вот «Мэджик» переоценены после победы над «Майами», и на этом, как нам кажется, можно сыграть. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».

    Если говорить о набранных очках, то возьмем «тотал меньше 228,5» за 1.90. Обе команды запомнились хорошей игрой в обороне в дебютных матчах, так что, надеемся, продолжат в том же духе. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.75
  • Прогноз на матч Бостон — Бруклин
  • Баскетбол
  • Сегодня в 01:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Германия U20 — Финляндия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Лейкерс — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Россия U20 — США U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сибирь — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Барыс — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Брюгге — Эйпен
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Гезепте — Фатих Карагюмрюк
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Ротерхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Бристоль — Уиком
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Месси, скорее всего, покинет «Барселону» в 2021 году
  • Новая «Барселона» будет с Куманом или Хави, но без Месси
    • 08:31 23/12/2020     Российская «молодежка» не выигрывала МЧМ с 2011 года
  • МЧМ-2021. Супер шанс для «молодежки» подвинуть Канаду с олимпа
    • 15:31 23/12/2020     Александр Кокорин
  • Трансферный дайджест. 15-21 декабря
    • 22:52 21/12/2020
    «Вашингтон» — «Орландо». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 27 декабря 2020 года. Прогноз на «Вашингтон» — «Орландо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
    Комментарии
  • $25
  • Супер-бонус
    новым игрокам
    • получить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры