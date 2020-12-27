«Вашингтон» — «Орландо». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч регулярного чемпионата НБА 27 декабря 2020 года

«Вашингтон»
«Вашингтон» начал новый сезон с выездного поражения от «Филадельфии» со счетом 107:113.
Несмотря на неудачу, подопечные Скотта Брукса оставили приятное впечатление, в том числе Рассел Уэстбрук, оформивший трипл-дабл.
Уэстбрук не только эффективно набирал очки и собирал подборы, но и делился мячом с Брэдли Билом, набравшим 31 балл.
В лазарете «Вашингтона» находится только японский форвард Руи Хатимура.
«Орландо»
Баскетболисты «Орландо» удивили, когда в своем стартовом матче регулярного чемпионата обыграли «Майами» со счетом 113:107.
На площадке блистали Эван Фурнье и Аарон Гордон. Первый забросил с игры 9 из 13 бросков, а второй — 8 из 11, что можно считать потрясающим достижением.
Отдельно стоит похвалить оборону «Мэджик», позволившую «Хит» забросить всего 7 трехочковых из 20.
После травм у «Орландо» восстанавливаются Джонатан Айзек, Аль-Фарук Амину и Джеймс Эннис.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Вашингтона» — 1.90, победа «Орландо» — 2.14.
Что-то нам подсказывают, что аналитики недооценивают «Уизардс», которые хоть и проиграли свою стартовую встречу, но очень достойно смотрелись на фоне «Филадельфии».
Самое главное, что Уэстбрук сыгрался с Билом, что должно помочь команде в будущем, когда придется бороться за выход в плей-офф.
А вот «Мэджик» переоценены после победы над «Майами», и на этом, как нам кажется, можно сыграть. Наш прогноз и ставка — «победа хозяев».
Если говорить о набранных очках, то возьмем «тотал меньше 228,5» за 1.90. Обе команды запомнились хорошей игрой в обороне в дебютных матчах, так что, надеемся, продолжат в том же духе. 0