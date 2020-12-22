Вырвались из «пузыря». НБА стартует в более привычном формате

Едва в НБА успел завершиться сезон 2019/20, испорченный коронавирусом, как готовится стартовать новый. Поздно ночью 23 декабря матчем «Бруклин» — «Голден Стэйт» откроется сезон 2020/21, который, надеемся, будет не столь рваным, как предыдущий.

Несмотря на то, что регулярный чемпионат пройдет в несколько укороченном формате (72 игры против 82), драматизма в матчах лучших баскетболистов планеты должно хватать, тем более что сохраняются шансы увидеть болельщиков на трибунах.

Итак, давайте поговорим о том, что же нам подарит очередной сезон НБА.

Леброн в погоне за Джорданом

Споры о том, кто же является лучшим игроком НБА всех времен не утихают. Болельщики старой закалки преимущественно называют Майкла Джордана, но с каждым годом ему на пятки наступает Леброн Джеймс.

Учитывая тот факт, что «Король» обошел «Его воздушество» практически по всем статистическим показателям, главным преимуществом легенды «Чикаго» остаются чемпионские титулы.

Как известно, у Джордана шесть перстней, тогда как Леброн долгое время имел три и никак не мог покончить с династией «Голден Стэйт», где царили Стеф Карри, Кевин Дюрант и Клэй Томпсон.

Однако в «пузыре» в Орландо Джеймс добыл свое четвертое чемпионство и теперь его отставание от Джордана не выглядит столь катастрофичным.

Да, «Лейкерс» будет нелегко. «Клипперс» — серьезный конкурент, учитывая силу состава. То же самое можно сказать о «Милуоки» и «Бруклине». Но если Леброн и Энтони Дэвис, продлившие контракты, будут здоровы, трудно представить, что они не победят снова.

Проблема Хардена

Джеймс Харден globallookpress.com

Джеймс Харден — одна из главных звезд НБА последних лет. С его приходом «Хьюстон» регулярно стал значится в списке претендентов на титул, однако на практике оказалось, что «ракетам» постоянно чего-то не хватает.

Игрок по прозвищу «Борода» долго терпел, но в новом сезоне есть большие шансы увидеть его в новой команде, тем более что уже появились слухи о скандалах с участием Хардена на тренировках.

Вопрос только в том, где же он в итоге окажется? Среди претендентов называют «Филадельфию», «Майами» и «Торонто», но фактически это может быть любой клуб. Поговаривают, что «Хьюстон» уже изучает различные варианты обмена.

Так как у Хардена осталось два гарантированных года по контракту, «Рокетс» могут не спешить заключать сделку, но вряд ли они будут терпеть козни звезды себе во вред. И вот когда трейд состоится, расклад в чемпионате может серьезно поменяться.

Надежда на Карри

Стеф Карри globallookpress.com

Прошлый сезон «Голден Стэйт» откровенно провалил, но это было прогнозируемо, учитывая травмы лидеров.

В сезоне 2020/21 Клэй Томпсон все еще не готов сыграть, зато Стеф Карри попытается вернуть калифорнийцев в плей-офф.

Задача не самая простая, но Карри способен на чудеса, если его вновь не подведет здоровье. Вспомните сезон 2014/15, когда он блистал и завоевал первое звание MVP, вспомните сезон 2015/16, когда он забросил 402 трехочковых, вспомните финал 2019 года, когда он набрал 47 очков во встрече с «Торонто» на фоне травм Томпсона и Дюранта.

Да, Карри вновь остался без звездной поддержки, но при благоприятных условиях он способен набирать в среднем больше 30 очков за игру и все-таки затащить «Голден Стэйт» в топ-8.

Сюрприз от «Бруклина»

Кевин Дюрант globallookpress.com

Впервые за долгое время на авансцену НБА выходит «Бруклин», в составе которого способны заиграть на высоком уровне Кайри Ирвинг и Кевин Дюрант.

Ирвинг заявил о своих намерениях еще в предсезонных матчах, в которых реализовывал 55 процентов с игры и 53 процента — из-за дуги. Что же будет в конкурентных встречах?

Что касается Дюранта, то его первая игра после 18-месячного перерыва из-за травмы ахилла пройдет против бывшей команды — «Голжен Стэйт». Новый наставник «Нетс» Стив Нэш утверждает, что форвард восстановился почти на 100 процентов, но единственный шанс убедиться в этом — увидеть его в деле.

Если Ирвинг и Дюрант будут здоровы и сыграют на пике своих возможностей, «Бруклин» может стать огромной проблемой для многих традиционных лидеров Восточной конференции. У «Нетс» есть отличные шутеры (Джо Харрис и Лэндри Шэмет), хорошие ролевики (Карис Леверт и Спенсер Динвидди), а также большие парни (Джарретт Аллен и Деандре Джордан).

Дюрант хочет доказать, что может выиграть титул без «Уорриорз». Ирвинг хочет доказать, что ему не нужен Леброн. Если к ним еще и присоединится Харден, то чемпионские перспективы станут еще ближе.

Талант всей Европы

Лука Дончич globallookpress.com

Уже в прошлом сезоне Лука Дончич играл на уровне MVP, а уж в новой кампании его шансы получить это звание будут еще выше.

Да, в «пузыре» словенец и компания не справились с «Клипперс», но давайте не забывать, что команду сначала подвел Кристапс Порзингис (удаление и травма), а затем уже боль в лодыжке у самого Луки.

Трудно сказать, выиграл бы «Даллас» у «Клипперс», если бы Дончич и Порзингис были здоровы, но сам факт того, что Лука был лучшим в серии, в которой также был Кавай Леонард, говорит о многом.

Игра Дончича подкупает своим разнообразием. Он отлично владеет мячом, выставляет спину, бросает и отдает передачи через всю площадку. В лиге нет защитника, который мог бы остановить его.

Если «Маверикс» еще немного усилят состав, а Дончич добавит в физике, мы не удивимся, если «Даллас» будет играть с «Лейкерс» и финале конференции.

Давление на Янниса

Яннис Адетокунбо globallookpress.com

Руководство «Милуоки» выполнило основную задачу на межсезонье: подписало пятилетнюю сделку с Яннисом Адетокунбо на 228 миллионов долларов, а также выменяло Джру Холидея. Теперь слово за греком, перед которым уже давно поставлена задача добыть титул.

Другого от Янниса и не ждут, тем более что он пытается стать первым игроком со времен Ларри Берда, выигравшим три награды MVP подряд. Раз уж ты принадлежишь к игрокам такого класса, то не можешь регулярно подводить клуб и болельщиков.

Что же нужно улучшить греку? Всем известно, что он — защитник мирового уровня. Он может сдержать кого угодно в игре один в один. Однако в атаке он оказался очень ограниченным, особенно в серии плей-офф.

Как правило в самых важных матчах Адетокунбо не знает, что делать с мячом, поэтому лезет под щит напролом и допускает много ошибок. Возможно, в новом сезоне он предстанет перед нами в новом свете.

Новая попытка «Клипперс»

Кавай Леонард globallookpress.com

«Клипперс» развалились в «пузыре», проиграв во втором раунде «Денверу», что привело к тренерской перестановке в межсезонье.

Дока Риверса, ушедшего тренировать «Филадельфию», заменил Тайрон Лю, известный по работе с чемпионским составом «Кливленда».

Но главное то, что команда из Лос-Анджелеса сохранила костяк, оставив Кавая Леонарда и продлив контракт с Полом Джорджем.

Да, ушел Монтрезл Харрелл, но появился Серж Ибака, который сделает «Клипперс» более разносторонней командой благодаря своей способности забрасывать трехочковые.

У «Клипперс» все еще есть все необходимое, чтобы побороться за титул, хотя нового наставника может подвести хрупкая раздевалка, где часто накаляются страсти.

Ключевые даты

22 декабря — 4 марта: первая часть регулярного чемпионата.

5 — 10 марта: перерыв, во время которого не будет привычного Матча звезд.

11 марта — 16 мая: вторая часть регулярного чемпионата.

18 — 21 мая: турнир плей-ин.

22 мая — 22 июля: турнир плей-офф. 0